Mương Hồ Sen ở Hải Phòng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân

Theo phản ánh của những người dân hiện đang sinh sống dọc theo hai bên mương, cứ vào buổi chiều hằng ngày, sau khi nước rút, lòng mương trơ cạn lại là nỗi ám ảnh bủa vây cuộc sống của họ. Nước đen, bốc mùi tỏa ra từ các miệng cống đen kịt, rác thải ứ đọng đã khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Nước rút lòng mương biến thành màu đen ngòm, lá rụng tích tụ lâu ngày càng khiến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng hơn

Tình trạng ô nhiễm môi trường, không khí tại khu vực nước thải chảy ra từ hệ thống mương thoát nước lộ thiên ngày càng trầm trọng. Một phần do mật độ dân cư trong khu đô thị ngày càng tăng, lượng nước thải sinh hoạt đổ về mương ngày càng nhiều.

Bên cạnh đó là việc đất, bùn thối tích tụ, ứ đọng lâu ngày trong lòng mương, ngày càng khiến cho đoạn mương này ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Khi nước chưa rút, lòng mương trở thành nước tù đọng, các miệng cống nhìn bẩn thỉu, phản cảm

Những hộ dân sinh sống quanh khu vực này đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc ô nhiễm tại khu vực mương Hồ Sen kéo dài, cần được chính quyền, cơ quan liên quan quan tâm và có hướng giải quyết, khắc phục.

Dọc hai bên mương, rác thải vứt ngổn ngang nhìn mất mĩ quan đô thị

Ghi nhận tại thực tế, men theo dọc tuyến PV ghi nhận khi nước chưa rút thì lòng mương là màu xanh tù đọng, hai bên mương còn có cả hệ thống cây xanh loà xoà bao trùm cả lòng mương lâu ngày không được cắt tỉa. Đến chiều nước chuyển thành màu đen đặc, mùi thối xông lên rất khó chịu.

Cây xanh lâu ngày không được cắt tỉa trùm xuống lòng mương

Trao đổi về nội dung nêu trên, đại diện lãnh đạo UBND phường Lê Chân cho rằng, đối với hệ thống cây xanh, chính quyền mới nhận bàn giao gần 400 cây (trên giấy) từ Công ty Thoát nước Hải Phòng. Do chưa bố trí được kinh phí nên phường chưa có kế hoạch cắt tỉa.

Đối với mương Hồ Sen gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, chính quyền cũng đang có lộ trình nạo vét lòng mương để hạn chế tối đa tình trạng mùi hôi thối đến các hộ dân.

Những miệng cống ngập tràn rác

Đã đến lúc chính quyền cần nghiên cứu, xem xét việc cải tạo để khắc phục tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh trên hệ thống mương thoát nước Hồ Sen là việc làm cấp thiết. Ngoài việc trả lại môi trường sống bớt ô nhiễm cho hàng ngàn hộ dân thì đây còn là hành động thiết thực góp phần cải thiện, chỉnh trang cảnh quan đô thị của phường và thành phố. Từ đó trả lại một đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh theo các nghị quyết của phường, quận và thành phố đã đề ra.

Lòng mương ô nhiễm nghiêm trọng

Mương Hồ Sen ô nhiễm gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân