Mương Hồ Sen ở Hải Phòng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân
Mương Hồ Sen chạy dài từ tuyến phố Thích Trí Hải (đoạn nối từ trục đường Hồ Sen ra đường Miếu Hai Xã đến Hồ Dư Hàng), thuộc địa bàn phường Lê Chân, TP. Hải Phòng, có chiều dài khoảng 800m, luôn trong tình trạng nước tù đọng lâu ngày chuyển màu đen. Những ngày nắng nóng, nước mương bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến người dân sinh sống, làm việc quanh khu vực.
Theo phản ánh của những người dân hiện đang sinh sống dọc theo hai bên mương, cứ vào buổi chiều hằng ngày, sau khi nước rút, lòng mương trơ cạn lại là nỗi ám ảnh bủa vây cuộc sống của họ. Nước đen, bốc mùi tỏa ra từ các miệng cống đen kịt, rác thải ứ đọng đã khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Tình trạng ô nhiễm môi trường, không khí tại khu vực nước thải chảy ra từ hệ thống mương thoát nước lộ thiên ngày càng trầm trọng. Một phần do mật độ dân cư trong khu đô thị ngày càng tăng, lượng nước thải sinh hoạt đổ về mương ngày càng nhiều.
Bên cạnh đó là việc đất, bùn thối tích tụ, ứ đọng lâu ngày trong lòng mương, ngày càng khiến cho đoạn mương này ô nhiễm nghiêm trọng hơn.
Những hộ dân sinh sống quanh khu vực này đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc ô nhiễm tại khu vực mương Hồ Sen kéo dài, cần được chính quyền, cơ quan liên quan quan tâm và có hướng giải quyết, khắc phục.
Ghi nhận tại thực tế, men theo dọc tuyến PV ghi nhận khi nước chưa rút thì lòng mương là màu xanh tù đọng, hai bên mương còn có cả hệ thống cây xanh loà xoà bao trùm cả lòng mương lâu ngày không được cắt tỉa. Đến chiều nước chuyển thành màu đen đặc, mùi thối xông lên rất khó chịu.
Trao đổi về nội dung nêu trên, đại diện lãnh đạo UBND phường Lê Chân cho rằng, đối với hệ thống cây xanh, chính quyền mới nhận bàn giao gần 400 cây (trên giấy) từ Công ty Thoát nước Hải Phòng. Do chưa bố trí được kinh phí nên phường chưa có kế hoạch cắt tỉa.
Đối với mương Hồ Sen gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, chính quyền cũng đang có lộ trình nạo vét lòng mương để hạn chế tối đa tình trạng mùi hôi thối đến các hộ dân.
Đã đến lúc chính quyền cần nghiên cứu, xem xét việc cải tạo để khắc phục tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh trên hệ thống mương thoát nước Hồ Sen là việc làm cấp thiết. Ngoài việc trả lại môi trường sống bớt ô nhiễm cho hàng ngàn hộ dân thì đây còn là hành động thiết thực góp phần cải thiện, chỉnh trang cảnh quan đô thị của phường và thành phố. Từ đó trả lại một đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh theo các nghị quyết của phường, quận và thành phố đã đề ra.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/muong-ho-sen-o-hai-phong-o-nhiem-nghiem-trong-anh-huong-hang-tram-ho-dan-270511.html