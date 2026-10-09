Mường Cơi kết nối văn hóa, nông nghiệp với phát triển du lịch

Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và bản sắc văn hóa phong phú, xã Mường Cơi có nhiều lợi thế để xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm

Ngày 9.10, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sơn La Lê Thị Hồng Anh cùng Thường trực Đảng ủy và đoàn công tác xã Mường Cơi khảo sát thực địa các điểm có tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm trên địa bàn.

Đoàn công tác Sở VHTTDL tỉnh Sơn La làm việc với xã Mường Cơi về khảo sát các điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn

Trong chuyến khảo sát, đoàn trực tiếp tìm hiểu khu vực Núi Hồng, cách đỉnh Đèo Diệt hơn 1,3km. Nơi đây có những triền đồi cỏ thoai thoải, các mỏm đồi tròn và nhiều khối đá mang hình dáng độc đáo, nổi bật là mỏm đá hình “cá voi” nhô ra giữa núi đồi. Từ đỉnh núi có thể ngắm bao quát khu vực Phù Yên, chiêm ngưỡng cỏ lau theo mùa và khu dân cư lên đèn về đêm.

Địa hình Núi Hồng phù hợp để tổ chức các hoạt động đi bộ khám phá, dã ngoại, cắm trại và ngắm cảnh. Đây cũng là một trong những địa điểm được xã định hướng kết nối với các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp.

Đoàn công tác tìm hiểu các hiện vật sinh hoạt, lao động sản xuất truyền thống tại Không gian văn hóa Mường ở bản Mỏ

Tại Không gian văn hóa Mường ở khu vực bản Mỏ, đoàn tìm hiểu các hiện vật sinh hoạt, lao động sản xuất truyền thống của đồng bào cùng khu trưng bày đá cảnh, đá phong thủy.

Những hiện vật gắn với đời sống cộng đồng là chất liệu để tổ chức các hoạt động giáo dục, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm. Đoàn cũng khảo sát hang đá bản Mỏ để xem xét phương án tu tạo di tích.

Đoàn công tác khảo sát hang đá bản Mỏ, một trong những điểm có tiềm năng phát triển du lịch tại xã Mường Cơi

Xã Mường Cơi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Mường Thải, Mường Cơi và Tân Lang thuộc huyện Phù Yên cũ, có Quốc lộ 37 đi qua, thuận lợi cho việc kết nối với các địa phương trong khu vực.

Với lợi thế nằm bên con đèo Lũng Lô huyền thoại, Mường Cơi có cảnh quan thiên nhiên đa dạng, khí hậu mát mẻ cùng nhiều điểm đến như hồ Suối Chiếu, hang đá bản Mỏ và Di tích lịch sử đèo Lũng Lô. Trong đó, Khu du lịch sinh thái Ban Mai – Suối Chiếu đã được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Mỏm đá hình “cá voi” tại Núi Hồng, điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình khám phá cảnh quan Mường Cơi

Bên cạnh cảnh quan, những vùng trồng cam, bưởi, quýt mở ra hướng phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp. Hoạt động tham quan, hái quả vào mùa thu hoạch có thể kết hợp với việc giới thiệu nông sản, giúp du khách tiếp cận sản phẩm ngay tại vùng trồng.

Các lễ hội, nghệ thuật dân gian, ẩm thực và nghề thủ công truyền thống của đồng bào Mường, Dao, Mông cũng góp phần tạo điểm nhấn, nét riêng cho hành trình trải nghiệm của du khách.

Hồ Suối Chiếu, một trong những điểm đến được xã Mường Cơi định hướng kết nối phát triển du lịch sinh thái

Việc chuyển những lợi thế này thành sản phẩm cụ thể cũng là nội dung trọng tâm tại hội thảo được xã Mường Cơi tổ chức vào tháng 9.2026, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và đại diện các mô hình du lịch đặc trưng trên địa bàn.

Hội thảo tập trung nhận diện giá trị nổi bật của Mường Cơi, trao đổi định hướng xây dựng thương hiệu, lựa chọn sản phẩm, hình ảnh và thông điệp truyền thông phù hợp; nghiên cứu tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, chuyển đổi số và kết nối doanh nghiệp..., tạo cơ sở để địa phương tiếp tục cụ thể hóa định hướng phát triển.

Mường Cơi có lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp và các sản phẩm đặc trưng

Hiện xã Mường Cơi đang tập trung xây dựng, kết nối các tour, tuyến du lịch, kết hợp trải nghiệm hái cam với du lịch sinh thái hồ Suối Chiếu, tham quan Di tích lịch sử đèo Lũng Lô và các hoạt động ngoài trời tại Núi Hồng. Định hướng này gắn việc khai thác tiềm năng du lịch với bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan và quảng bá sản phẩm địa phương.

Qua khảo sát, xã Mường Cơi mong muốn Sở VHTTDL tỉnh Sơn La tiếp tục hướng dẫn phát triển hạ tầng, hỗ trợ quảng bá và tư vấn các giải pháp chuyên môn để từng bước đưa các điểm đến vào khai thác hiệu quả, bền vững.