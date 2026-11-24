Mường Cơi được thành lập trên cơ sở sáp nhập với xã Mường Thải, Tân Lang. Đảng bộ xã Mường Cơi có 34 chi bộ trực thuộc, với 1.043 đảng viên. Đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập, thực hành và làm theo Bác. Duy trì tổ chức sinh hoạt chính trị chào cờ đầu tuần, thông tin tình hình thời sự nổi bật, những chủ trương, chính sách mới, kịp thời biểu dương, ghi danh tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Cơi hướng dẫn nhân dân ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Cơi, cho biết: Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác với các nội dung: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với cải tạo vùng cây ăn quả có múi, bảo vệ phát triển thương hiệu “Cam Phù Yên” và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Xây dựng 8 mô hình tập thể và cá nhân làm theo Bác, tiêu biểu như: Mô hình “Vườn sạch nhà đẹp”; thanh niên phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; “Vì phụ nữ nghèo”.

Thực hiện khâu đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với xây dựng thương hiệu “Cam Phù Yên”, xã Mường Cơi chỉ đạo, rà soát, định hướng xây dựng các mô hình du lịch canh nông tại các bản: Văn Cơi, Hưng Cơi; ra mắt mô hình vườn cây ăn quả mẫu gắn với phát triển du lịch sinh thái tại bản Hưng Cơi với 3,6 ha của 3 hộ dân tham gia, cam kết tuân thủ kỹ thuật sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, thân thiện với môi trường. Xã hỗ trợ 7 triệu đồng cho các hộ và huy động 80 người tham gia hỗ trợ lát đường vào khu vườn, tạo cảnh sạch, đẹp, thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm.

Mô hình cá lồng của nhân dân bản Chiếu, xã Mường Cơi.

Việc lựa chọn đúng, trúng nội dung học tập, thực hành theo Bác đã tạo sức lan tỏa tới đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng làm theo. Nhân dân các bản tích cực chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc, toàn xã có hơn 566 ha cây ăn quả; thâm canh 249 ha chè, hơn 140 ha lúa nước, hơn 1.500 ha ngô. Các hộ dân tích cực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại tập trung. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, bình quân thu nhập đạt gần 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 8,8%.

Phong trào học tập, thực hành theo Bác được triển khai rộng khắp ở các bản trên địa bàn xã Mường Cơi, các bản vùng thấp đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế trồng cây ăn quả, ớt xanh xuất khẩu; nuôi cá lồng, phát triển du lịch cộng đồng vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình; chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng ở các bản vùng cao.

Nhân dân bản Hưng Cơi phát triển cây ăn quả có múi.

Điển hình là bản Hưng Cơi đã thực hiện nội dung đột phá “Phát triển kinh tế, nhất là cây ăn quả có múi”. Ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư Chi bộ bản Hưng Cơi, cho biết: Chi bộ lãnh đạo 297 hộ dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô gia trại, trang trại. Bản hiện có trên 40 ha cây ăn quả có múi; phát triển chăn nuôi 800 con đại gia súc, trên 2.100 con lợn và gần 30.000 con gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; bản chỉ còn 2 hộ nghèo. Năm 2024, 2025, Chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo quyết liệt; toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên nền tảng số. Từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận 1.783 hồ sơ qua cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 100%; giải quyết trên môi trường điện tử đạt 97,8%; số hóa hồ sơ đạt 95%; kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đạt 90,3%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Cơi giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Được cán bộ hướng dẫn thực hiện các thao tác trên dịch vụ công trực tuyến, ông Hà Văn Tiến, bản Văn Cơi, cho biết: Thủ tục của người dân có thể quét mã QR được niêm yết tại quầy để tra cứu quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và mức phí của từng thủ tục. Với những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ trực tiếp hướng dẫn đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia, sử dụng VNeID và thực hiện từng thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, rất thuận tiện, nhanh gọn.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo Bác ở xã Mường Cơi đang hiện hữu trong từng mô hình phát triển kinh tế, sự tận tụy, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo nên những chuyển biến từ cơ sở, đưa việc học và làm theo Bác trở thành động lực phát triển của địa phương.