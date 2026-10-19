Mường Chanh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Đảng ủy xã Mường Chanh quán triệt các văn bản về công tác cán bộ.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Chiềng Chung và xã Mường Chanh cũ, xã Mường Chanh đứng trước yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khối lượng nhiệm vụ tăng, phạm vi công việc rộng hơn, trong khi một số vị trí còn phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc. Đồng chí Lừ Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Chanh, cho biết: Đảng ủy xã tập trung rà soát đội ngũ, sắp xếp, phân công cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tính kế thừa và không làm gián đoạn công việc. Địa phương ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tại những vị trí tham mưu thuộc các lĩnh vực trọng tâm, phức tạp; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác.

Trên cơ sở rà soát, việc kiện toàn tổ chức và bố trí nhân sự được xã triển khai gắn với yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và định hướng xây dựng đội ngũ kế cận. Hiện nay, xã Mường Chanh có 33 biên chế công chức và 177 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã đã cho chủ trương kiện toàn 6 vị trí lãnh đạo chuyên môn thuộc UBND xã, xem xét tiếp nhận 2 công chức. Việc giới thiệu nhân sự để bầu Ủy viên UBND xã được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Cùng với đó, Đảng ủy xã rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031; giới thiệu 32 người ứng cử đại biểu HĐND xã, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu theo quy định.

Lãnh đạo xã Mường Chanh trao các quyết định về công tác cán bộ.

Kiện toàn tổ chức mới là bước đầu, hiệu quả hoạt động của bộ máy còn phụ thuộc vào năng lực, khả năng đảm đương nhiệm vụ của từng cán bộ. Vì vậy, Mường Chanh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Từ đầu năm đến nay, xã đã cử 1 công chức tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 19 bí thư chi bộ, cấp ủy viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Đồng thời, 34 bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác Mặt trận ở các bản được tập huấn về công tác Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc.

Việc cập nhật kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm được chú trọng, giúp cán bộ vận dụng hiệu quả vào thực tiễn. Các lĩnh vực như quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đòi hỏi cán bộ thường xuyên cập nhật quy định, nắm chắc quy trình và nâng cao kỹ năng xử lý công việc. Tập huấn gắn với yêu cầu thực tế, kết hợp tự học và trao đổi nghiệp vụ giúp cán bộ chủ động hơn trong tham mưu, phối hợp giữa các bộ phận, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, nơi cán bộ trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đòi hỏi phải nắm vững quy trình, sử dụng thành thạo phần mềm, để hướng dẫn người dân. Ông Lê Viết Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chanh, chia sẻ: Sau các lớp tập huấn, chúng tôi vận dụng kiến thức, kỹ năng được cập nhật vào thực tế, chủ động xử lý hồ sơ đúng quy trình và thường xuyên cập nhật các phần mềm mới. Với đặc thù địa bàn còn khó khăn, nhiều người dân còn lúng túng khi tiếp cận công nghệ, cán bộ Trung tâm vừa tiếp nhận hồ sơ, vừa trực tiếp hướng dẫn bà con tạo tài khoản, nộp hồ sơ qua điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chanh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Từ thực tiễn công việc, việc đánh giá cán bộ được Mường Chanh chú trọng gắn với kết quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, thay vì chỉ dựa vào quá trình công tác. Đảng ủy xã triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện quản lý theo từng quý; hướng dẫn đánh giá định kỳ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Qua đó, tạo căn cứ theo dõi tiến độ, chất lượng công việc, xác định trách nhiệm cá nhân, giúp cấp ủy phân công, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ.

Từ kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự đến đào tạo, bồi dưỡng và đổi mới đánh giá, Mường Chanh đang từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy mới. Gắn phát triển năng lực với vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ giúp cán bộ phát huy sở trường, nâng cao trách nhiệm, giải quyết công việc hiệu quả, góp phần phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển địa phương.