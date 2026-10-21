Mường Bú ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông

Một góc xã Mường Bú.

Từ năm 2025 đến nay, xã Mường Bú đã bố trí hơn 62,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng 12 công trình giao thông. Trong năm 2025, hai công trình đường từ bản Buôi đến bản Chom Cọ và từ đầu cầu bản Mòn đến bản Tạ Búng được bố trí hơn 38,2 tỷ đồng vốn kế hoạch, cả hai đều giải ngân đạt 100%. Đối với 7 công trình sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, tỷ lệ giải ngân đạt từ 96,9% đến 99,4% kế hoạch vốn giao. Cuối năm 2026, xã tiếp tục triển khai 3 công trình đường vào bản Pá Xúm, đường nội bộ bản Co Tòng và bản Pá Tong, với tổng vốn kế hoạch hơn 5,9 tỷ đồng, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân.

Ông Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBND xã Mường Bú, cho biết: Xã ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối khu dân cư với vùng sản xuất, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Hiện nay, địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, lồng ghép các nguồn vốn, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên; đồng thời chú trọng quản lý chất lượng, duy tu, bảo dưỡng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Nhiều tuyến đường được bê tông hóa giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

Tại bản Tạ Búng, tuyến đường từ đầu cầu bản Mòn dài 2,7 km, mặt đường rộng 5,2 m, vừa được nâng cấp và đưa vào sử dụng từ ngày 13/10. Để tạo điều kiện thi công, gần 20 hộ dân đã tự nguyện hiến khoảng 300 m² đất mở rộng mặt đường. Anh Lò Văn Long, Trưởng bản Tạ Búng, chia sẻ: “Trước đây, đường hẹp, xuống cấp nên bà con đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Khi triển khai làm đường, người dân đồng thuận, cùng góp sức để công trình sớm hoàn thành. Nay đường rộng rãi, đi lại thuận tiện hơn, bà con phấn khởi, yên tâm phát triển sản xuất”.

Xây dựng tuyến đường thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình MTQG 1719 tại xã Mường Bú.

Còn tại bản Chom Cọ, tuyến đường dài 7,8 km được triển khai sửa chữa từ đầu tháng 8/2026, đến nay đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Ông Vừ A Tô, người dân bản Chom Cọ, phấn khởi chia sẻ: Đường được sửa chữa, bà con phấn khởi lắm. Việc đi lại, vận chuyển nông sản, vật tư phục vụ sản xuất thuận tiện hơn. Bà con mong muốn tiếp tục có thêm những tuyến đường được đầu tư, sửa chữa để việc đi lại, làm ăn ngày càng thuận lợi.

Tuyến đường mới từ bản Mòn (cũ) đến bản Tạ Búng được đưa vào sử dụng.

Những năm gần đây, xã ưu tiên nguồn lực đầu tư, từng bước cải thiện hạ tầng giao thông. Hiện nay, toàn xã có 26 tuyến đường trục bản, liên bản, xã với tổng chiều dài 152,7 km, trong đó 89,1 km đã được cứng hóa, đạt 58,35%. Đối với đường ngõ xóm, trong tổng số 85,16 km, có 56,81 km đường bê tông và 6,74 km đường cấp phối.

Giai đoạn 2027-2030, xã Mường Bú dự kiến triển khai 7 công trình giao thông với tổng kinh phí hơn 20,1 tỷ đồng, gồm 5 công trình xây dựng mới và 2 công trình nâng cấp. Các công trình được đề xuất trên cơ sở nhu cầu thực tế, tập trung tại bản Bắc, bản Buôi, bản Pặt, bản Mường Chùm, bản Cướp, bản Bó Cóp và bản Nậm Un, ưu tiên kết nối khu dân cư với vùng sản xuất, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện các tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.