Đổ bê tông tuyến đường bản Buôi - Chom Cọ.

Dự án đường giao thông bản Buôi - Chom Cọ những ngày cuối năm đang được gấp rút hoàn thiện. Trên công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi vật liệu được vận chuyển đến các điểm tập kết, máy xúc san gạt mặt bằng tại những vị trí cần thiết, công nhân khẩn trương đổ bê tông từng đoạn tuyến... Đây là dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có tổng mức đầu tư 31,2 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 7,8 km, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng.

Tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp đang dần hình thành mang đến niềm vui cho người dân bản Chom Cọ và bản Buôi. Ông Vù A Sáy, Trưởng bản, Bí thư Chi bộ bản Chom Cọ, phấn khởi nói: Trước đây, chỉ cần mưa lớn một trận là đường vào bản bị chia cắt, người dân gặp nhiều khó khăn khi đi lại, nhất là việc đưa nông sản ra ngoài tiêu thụ. Giao thông cách trở khiến việc buôn bán không thuận lợi, giá nông sản thường thấp. Khi tuyến đường mới hoàn thành, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa sẽ thuận tiện hơn, tạo thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con.

Tuyến đường bản Buôi - Chom Cọ mùa mưa gây khó khăn cho người dân đi lại hiện đang được bê tông hóa.

Cùng với tuyến đường bản Buôi - Chom Cọ, trong năm 2026, xã Mường Bú triển khai công trình giao thông từ đầu cầu bản Mòn đến bản Tạ Búng sử dụng nguồn vốn CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công trình được giao vốn đầu tư hơn 2,8 tỷ đồng, đến nay đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho hàng trăm hộ dân.

Ngoài ra, xã Mường Bú đã tiến hành rà soát, phân bổ các nguồn vốn đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các công trình phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Trong đó, xã đã phân bổ 3,7 tỷ đồng từ nguồn vốn CTMTQG cho đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt bản Ta Mo và bản Pàn. Hiện các công trình đã hoàn thiện gần 80% khối lượng.

Thi công công trình nước sinh hoạt bản Ta Mo.

Phấn khởi khi được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt, ông Lù Văn Hải, Trưởng bản Ta Mo, nói: Nước sạch là mong mỏi lớn nhất của người dân trong bản suốt nhiều năm qua. Vì vậy, khi được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng công trình nước sạch này bà con rất phấn khởi. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho 163 hộ dân, góp phần cải thiện điều kiện sống và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư công, năm 2026, xã Mường Bú được phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, gồm: Khu dân cư bản Mường Bú, khu hoạt động văn hóa - thể thao xã Mường Bú, công trình thoát lũ bản Giàn và rãnh thoát nước nhà công vụ, với tổng vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Đến nay có 2 dự án đã hoàn thành, 2 dự án còn lại đã được giao vốn để triển khai thực hiện.

Ban Công tác Mặt trận bản Ta Mo kiểm tra vật liệu thi công công trình cấp nước sinh hoạt tại bản.

Địa phương cũng triển khai 4 công trình từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, với tổng vốn được giao 4 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Các nguồn vốn bổ sung, vốn dự phòng được ưu tiên cho những hạng mục cấp thiết như: Xây mới Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; xây dựng công trình thoát lũ bản Giàn; sửa chữa đường vào bản Ngoạng; xây dựng kè rọ đá ngăn lũ tiểu khu 2 (cũ). Đặc biệt, xã phối hợp triển khai dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách bản Pặt, dự kiến bố trí cho 20 hộ dân đến nơi ở an toàn, ổn định đời sống và sản xuất.

Ông Nguyễn Trọng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bú, cho biết: Các dự án đầu tư công trên địa bàn hiện tập trung giải quyết những nhu cầu thiết yếu về giao thông, nước sinh hoạt và các công trình phục vụ đời sống cộng đồng. Trong đó, ưu tiên xây mới, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, nâng cấp hệ thống cấp nước và sân vận động. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, đề xuất nguồn lực sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa các bản sau sáp nhập, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng phù hợp. Đồng thời, quan tâm nâng cấp các công trình cấp nước, kênh mương, thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

Điểm tập kết vật liệu thi công đường giao thông liên bản tại xã Mường Bú.

Giai đoạn 2027-2030, xã dự kiến triển khai thêm 7 công trình giao thông với tổng kinh phí hơn 20,1 tỷ đồng, trong đó có 5 công trình xây mới và 2 công trình nâng cấp. Danh mục dự án được đề xuất trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế tại các bản, ưu tiên kết nối các khu dân cư tập trung với vùng sản xuất, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông và các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Việc chủ động rà soát nhu cầu, bố trí nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên và tập trung đầu tư các công trình thiết yếu đang giúp Mường Bú từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn. Những tuyến đường được nâng cấp, công trình nước sinh hoạt được xây dựng và các hạng mục phục vụ dân sinh khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, giao thương, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.