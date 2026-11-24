Xã Mường Bo là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Tày, Mông, Dao, Xa Phó, với đời sống văn hóa đa dạng. Những nét văn hóa đặc trưng được thể hiện qua các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống, nghề làm giấy dó, chạm khắc bạc, thêu thổ cẩm cùng các phong tục, nghi lễ dân gian. Những giá trị này vẫn được người dân gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên diện mạo riêng của vùng đất Mường Bo.

Quang cảnh ngày hội

Ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng thể hiện tài năng, tình yêu nghệ thuật và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống.

Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bo phát biểu khai mạc ngày hội

Các đại biểu và Nhân dân tham gia ngày hội văn hóa

Điểm nhấn của chương trình là Hội diễn văn nghệ quần chúng với sự tham gia của 13 đội, gồm 10 đội văn nghệ quần chúng đại diện cho các thôn và 3 đội đến từ các trường học, với tổng số 38 tiết mục dự thi. Các tiết mục được dàn dựng đa dạng về thể loại, từ múa dân gian, hát múa, dân vũ đến trình diễn trang phục dân tộc, tiểu phẩm sân khấu. Nhiều tiết mục khai thác chất liệu văn hóa đặc trưng của đồng bào Tày, Mông, Dao, Xa Phó, tái hiện phong tục, tập quán và đời sống sinh hoạt tại địa phương.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc xã Mường Bo tại ngày hội.

Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đội tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Mường Bo – Sắc vàng trên non cao” được xã Mường Bo phát động từ tháng 6/2026, nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được 243 tác phẩm, gồm 7 ảnh bộ và 236 ảnh đơn của 39 tác giả chuyên nghiệp, không chuyên đến từ 7 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mỗi tác phẩm là một khoảnh khắc được ghi lại bằng tình yêu quê hương, góp phần giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, bản sắc văn hóa và những đổi thay của địa phương đến đông đảo công chúng.

Qua cuộc thi, Mường Bo có thêm nguồn tư liệu hình ảnh chất lượng phục vụ quảng bá cảnh quan, văn hóa và du lịch địa phương.

Ban tổ chức trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 6 Giải Khuyến khích cho các tác giả tham dự cuộc thi

Ngày hội văn hóa xã Mường Bo được tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, trao truyền giá trị truyền thống, xây dựng Mường Bo ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc dân tộc.