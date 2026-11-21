Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mường, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng và quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

Trò chơi dân gian đi cà kheo tạo được nhiều sức hút tại chương trình.

Điểm nhấn tại chương trình là các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống; thi nấu ăn, trưng bày ẩm thực dân tộc Mường và một số trò chơi dân gian hấp dẫn như: Bắn nỏ, đánh mảng, đánh cù, đi cà kheo... Các hoạt động tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự tham gia, giao lưu của các đội thi và Nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, hội thi nấu ăn, trưng bày ẩm thực dân tộc Mường với sự tham gia của các xóm đã mang đến không gian văn hóa ẩm thực phong phú. Các đội thi chế biến, trình bày những mâm cỗ truyền thống với các món ăn đặc trưng như: Cơm lam, xôi ngũ sắc, thịt lợn nướng, cá suối nướng, gà đồi cùng các món rau, củ, quả và sản vật địa phương. Không chỉ thể hiện sự khéo léo trong chế biến, trình bày, các đội còn giới thiệu tên gọi, nguyên liệu, cách chế biến và ý nghĩa văn hóa của từng món ăn, góp phần gìn giữ, quảng bá nét đẹp ẩm thực truyền thống của đồng bào Mường.

Cùng với hoạt động ẩm thực, các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian tạo sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, bảo tồn những trò chơi gắn bó với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mường.

Trò chơi đánh mảng thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các đội văn nghệ tham gia thi trình diễn di sản văn hóa dân tộc Mường với những tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc truyền thống. Những làn điệu dân ca, điệu múa, nhạc cụ và trang phục dân tộc góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Một trong những nội dung nổi bật của chương trình là ra mắt mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường tại xóm Mường Ải, xã Mường Bi. Mô hình được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc nhà ở truyền thống, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa bản địa; từng bước hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng của địa phương.

Thông qua việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, xã Mường Bi hướng tới quảng bá hình ảnh quê hương, con người, giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực và quà lưu niệm đặc trưng; đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo lãnh đạo xã Mường Bi, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là dịp để cán bộ, Nhân dân giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng chung tay gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản, từng bước đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.