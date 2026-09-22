Mường Bang huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng

Công trình cầu bản Lằn, xã Mường Bang hoàn thành 90% khối lượng công trình.

Trước đây, tuyến đường đất dài hơn 8,5 km từ trung tâm xã Mường Bang đến bản Suối Gà và bản Chè Mè xuống cấp, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Cả 2 bản có 246 hộ đồng bào dân tộc Mông, Dao. Cuối năm 2025, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dự án bê tông hóa tuyến đường được triển khai với tổng kinh phí 21,3 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành 6,3 km mặt đường bê tông, cùng toàn bộ hệ thống cống, rãnh thoát nước dọc tuyến; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10.

Bước trên con đường bê tông rộng rãi, ông Đặng Văn Bình, Bí thư Chi bộ bản Suối Gà, phấn khởi nói: Các hộ dân ở hai bản đã đồng thuận, tự nguyện hiến gần 0,7 ha đất nông nghiệp để mở rộng nền đường, tạo thuận lợi cho thi công. Tuyến đường hoàn thành, xe ô tô có thể vào tận nương thu mua nông sản, giúp bà con đỡ chi phí và công sức vận chuyển.

Công trình cầu bản Chiềng Manh hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cùng với tuyến đường đến Suối Gà, Chè Mè, cầu bản Chiềng Manh hoàn thành, đưa vào sử dụng cũng mang lại niềm vui lớn cho 18 hộ dân trong khu vực. Ông Hà Văn Khải, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Chiềng Manh, chia sẻ: Tháng 10/2025, đợt mưa lũ lớn đã làm sập hoàn toàn cây cầu cũ. Đầu năm 2026, xã đã đề xuất và được cấp trên đầu tư cầu bê tông mới. Đến nay, công trình đã hoàn thành, giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Xã Mường Bang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Mường Bang, Mường Do và Mường Lang. Địa hình chia cắt, dân cư phân bố không tập trung, trong khi cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và thường xuyên chịu tác động của thiên tai, đặt ra nhiều khó khăn trong kết nối và phát triển kinh tế - xã hội. UBND xã chủ động lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu cho các bản vùng sâu, vùng xa, tập trung vào giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa và cầu dân sinh. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã được phân bổ 26,76 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung duy tu, nâng cấp nhiều công trình trọng điểm, như: Cầu tràn bản Chùng, Trường TH-THCS Mường Do, đường giao thông bản Han, Trường TH-THCS Mường Lang, các điểm Trường Mầm non Mường Do, công trình nước sinh hoạt bản Manh và tuyến đường từ bản Suối Gà - Chè Mè đến trung tâm xã.

Thi công tuyến đường từ trung tâm xã Mường Bang lên bản Suối Gà và Chè Mè.

Hạ tầng từng bước hoàn thiện đang tạo diện mạo mới cho nông thôn Mường Bang, đồng thời mở thêm dư địa để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, 100% số bản có đường giao thông được cứng hóa; trên 95% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 13/13 bản có nhà văn hóa kiên cố và 5/6 trường học đạt chuẩn quốc gia. Hạ tầng được đầu tư, từng bước hoàn thiện đã tạo thuận lợi để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất. Bà con đưa các giống lúa, ngô lai năng suất cao vào gieo trồng trên 1.000 ha; phát triển gần 120 ha cây ăn quả, hơn 100 ha tếch, quế và 120 ha sa nhân, chè. Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã đạt trên 146.000 con. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Giai đoạn 2026-2030, với 15 dự án dự kiến được triển khai, tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng, Mường Bang tiếp tục ưu tiên đầu tư giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa..., tạo nền tảng để khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.