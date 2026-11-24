Một góc bản Nà La, xã Mường Bám.

Đảng bộ xã Mường Bám hiện có 21 chi bộ trực thuộc với trên 400 đảng viên. Thực hiện khâu đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó, chỉ đạo UBND xã rà soát, quy hoạch lại các vùng sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp; phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất. Đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; kết hợp trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn, bảo đảm vệ sinh môi trường...

Đồng chí Hà Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bám, cho biết: Xuất phát từ điều kiện thực tế của địa phương, Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa là một trong những động lực quan trọng nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho nhân dân. Để triển khai thực hiện, Đảng bộ xã đã tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và nhân dân tại các bản về lựa chọn sản phẩm chủ lực. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ khuyến nông phối hợp với các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ lợi ích, giá trị của sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Trên cơ sở đó, lựa chọn những khu vực sản xuất, khu dân cư có điều kiện phù hợp để xây dựng mô hình điểm, từng bước thay đổi tập quán canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chi bộ bản Nà Hát, xã Mường Bám tổ chức sinh hoạt định kỳ.

Từ những định hướng và giải pháp đã triển khai, sản xuất nông nghiệp của xã từng bước phát triển theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Hiện nay, nông dân trong xã duy trì chăm sóc gần 177 ha cà phê, sản lượng đạt gần 400 tấn quả tươi/năm; gần 180 ha cây ăn quả, sản lượng khoảng 500 tấn/năm; 17 ha mắc ca và hơn 9 ha sa nhân. Diện tích cây lương thực có hạt duy trì trên 473 ha, sản lượng ước đạt hơn 2.300 tấn/năm. Bên cạnh đó, người dân tận dụng gần 208 ha đất bạc màu để trồng cỏ phục vụ nuôi trâu, bò nhốt chuồng. Toàn xã hiện có hơn 9.000 con gia súc và trên 40.400 con gia cầm. Các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi từng bước được phát triển theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Là một trong những chi bộ cơ sở tiêu biểu trong thực hiện khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp, Chi bộ bản Nà Hát, xã Mường Bám đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau sắp xếp bản, Chi bộ có 77 đảng viên. Hiện nay, bản duy trì gần 23 ha lúa mùa, phát triển 89 ha cà phê... Để cải thiện thu nhập, Chi bộ tiếp tục vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng thêm ngô, sắn, cỏ chăn nuôi và hoa màu vụ đông.

Nhân dân bản Nà La, xã Mường Bám chăm sóc cà phê.

Ông Quàng Văn Hùng, Bí thư Chi bộ bản Nà Hát, thông tin: Chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững, lấy nông nghiệp hữu cơ làm mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị nông sản. Đến nay, đã có 20 hộ đăng ký tham gia, dự kiến chuyển đổi ngay trong vụ xuân năm 2027. Khó khăn hiện nay là các điểm thu mua cà phê cách xa bản, ảnh hưởng đến giá bán. Bà con mong muốn các tuyến giao thông kết nối Mường Bám với các địa phương lân cận sớm được đầu tư, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Việc lựa chọn nội dung đột phá phù hợp, sát thực tế của Đảng bộ xã Mường Bám đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để ngành nông nghiệp có những bứt phá mới trong thời gian tới.