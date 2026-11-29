Điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường tại Km65+100, tỉnh lộ 108 (địa phận xã Mường Bám) khẩn trương được khoanh vùng và xử lý dứt điểm.

Ngày 25/11, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đăng tải bài viết phản ánh tình trạng rác thải tồn đọng tại Km65+100, tỉnh lộ 108, thuộc địa phận xã Mường Bám. Bài viết nêu rõ, người dân vứt rác thải sinh hoạt, túi nilon, bao bì khó phân hủy xuống sườn dốc, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ rác thải bị cuốn trôi, vùi lấp đất sản xuất nông nghiệp phía dưới khi mưa lớn. Tiếp thu thông tin phản ánh, ngày 27/11, đồng chí Hà Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Bám đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan, thống nhất phương án khắc phục, xử lý tình trạng trên.

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bám, cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, xã đã huy động lực lượng Công an, Quân sự, Đoàn Thanh niên cùng nhân dân bản Nà Hát tổ chức thu gom, xử lý rác thải. Hoạt động được triển khai đồng bộ nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện cảnh quan môi trường, bảo vệ đất sản xuất của nhân dân. Xã yêu cầu hoàn thành việc thu gom, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng trước ngày 28/11; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy trước ngày 30/11/2026.

Lực lượng đoàn thanh niên và nhân dân bản Nà Hát ra quân thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng tại Km65+100, tỉnh lộ 108.

Đồng chí Lò Văn Thinh, Trưởng bản Nà Hát, xã Mường Bám, chia sẻ: Ban quản lý bản đã huy động lực lượng an ninh cơ sở, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực tập kết. Thời gian tới, bản sẽ đưa nội dung giữ gìn vệ sinh môi trường vào quy ước, hương ước để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, duy trì thường xuyên, hạn chế tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng đã hoàn thành thu gom toàn bộ rác thải tồn đọng tại Km65+100, tỉnh lộ 108 và vận chuyển đi xử lý. Khu vực ven đường, sườn dốc được dọn dẹp sạch sẽ, thông thoáng, góp phần cải thiện cảnh quan, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Lực lượng đoàn thanh niên và nhân dân bản Nà Hát ra quân thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng.

Để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm, ngăn ngừa tái diễn, UBND xã sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định về bảo vệ môi trường đến nhân dân. Trong đó, yêu cầu các bản tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường; ban quản lý bản vận động từng hộ dân ký cam kết thực hiện. Xã cũng triển khai các giải pháp thu gom rác thải trên địa bàn bằng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; chỉ đạo Công an xã và các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp tiếp tục vi phạm.

Việc cấp ủy, chính quyền xã Mường Bám khẩn trương chỉ đạo xử lý điểm tập kết rác thải ngay sau khi Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phản ánh cho thấy tinh thần trách nhiệm, cầu thị và chủ động tiếp thu thông tin. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm tại khu vực, nâng cao ý thức cộng đồng, duy trì cảnh quan và môi trường