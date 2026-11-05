Mường Ảng huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng

Tham gia huấn luyện có trên 120 thành viên thuộc 23 đội dân phòng các thôn, bản trong xã. Học viên được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật PCCC&CNCH năm 2024; các nghị định, thông tư và văn bản liên quan đến công tác PCCC&CNCH; trách nhiệm, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng trong công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại cơ sở. Đồng thời, được hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn trong cộng đồng, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” và cách quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn các đội dân phòng sử dụng bình chữa cháy.

Ngoài nội dung lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành nhận diện nguy cơ cháy, nổ; biện pháp phòng cháy tại khu dân cư; quy trình xử lý khi phát hiện cháy, báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người và bảo vệ tài sản. Đáng chú ý, các thành viên được trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện, thiết bị CNCH và bình chữa cháy bằng bột, khí để dập tắt đám cháy.

Thông qua huấn luyện, các thành viên đội dân phòng được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống và phối hợp khi có sự cố xảy ra. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ trong công tác phòng ngừa, chữa cháy ban đầu, CNCH; chủ động hạn chế nguy cơ và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

Học viên được thực hành các kỹ năng cơ bản.

Là lực lượng trực tiếp hoạt động tại địa bàn dân cư, các đội dân phòng giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, thông tin kịp thời và tham gia xử lý các sự cố ngay từ ban đầu, nhất là trong thời điểm lực lượng chuyên nghiệp chưa có mặt. Vì vậy, việc thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH ngay từ cơ sở.