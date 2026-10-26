Muốn xem Concert 'Nối vòng tay lớn' miễn phí, người dân Thái Nguyên cần lưu ý gì?

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h10

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, sức mạnh làm nên dân tộc Việt Nam không chỉ bắt nguồn từ ý chí kiên cường mà còn được hun đúc bởi tinh thần đồng lòng, gắn bó và chở che giữa hàng triệu người dân.

Từ những năm tháng kháng chiến gian khó, khi mỗi mái nhà, mỗi bản làng đều trở thành điểm tựa của cách mạng, tinh thần Ý Đảng - Lòng dân đã kết thành sức mạnh đại đoàn kết, đưa dân tộc vượt qua thử thách, giành độc lập, tự do.

Với tinh thần đó, chương trình nghệ thuật chính luận Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn mở ra hành trình nghệ thuật xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai, tôn vinh sức mạnh đoàn kết - giá trị nền tảng làm nên bản lĩnh và sức sống của dân tộc Việt Nam.

Ba chương nghệ thuật gồm Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ, Chung một đất nước - Chung một niềm tin và Chung một khát vọng - Chung một tương lai kể câu chuyện về một dân tộc đã vượt qua bao thử thách bằng sự đồng lòng, yêu thương và ý chí không khuất phục.

Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, chương trình còn khắc họa vẻ đẹp của con người Việt Nam trong lao động, sáng tạo, gìn giữ văn hóa và dựng xây đất nước.

Những giai điệu đi cùng năm tháng được hòa quyện với âm nhạc đương đại, giao hưởng, rock cùng các đại cảnh nghệ thuật, tạo nên không gian biểu diễn nơi ký ức lịch sử gặp gỡ nhịp sống hôm nay.

Qua đó, khán giả không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn được kết nối với những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết: “Với Nối vòng tay lớn, chúng tôi muốn kể câu chuyện về đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh đã giúp người Việt Nam vượt qua những năm tháng gian khó và cùng nhau xây dựng tương lai.

Từ Thái Nguyên, vùng đất cách mạng và ATK, chương trình nối những vòng tay của các thế hệ: Những người đã chiến đấu, hy sinh; những người đang gìn giữ, phát triển đất nước; và thế hệ trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn lên.

Tôi tin nghệ thuật có thể làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và biến những giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Đó cũng là đóng góp thiết thực của nghệ thuật biểu diễn vào phát triển công nghiệp văn hóa: Vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa và giá trị trong đời sống”.

Để tăng sức hấp dẫn và hiệu quả truyền tải thông điệp, chương trình sẽ ứng dụng nhiều thủ pháp trình diễn nghệ thuật mới, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng, 3D mapping, laser và các hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Cùng với việc làm mới những ca khúc đi cùng năm tháng, các yếu tố này được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn bùng nổ, giàu cảm xúc và sức lan tỏa.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng bày tỏ mong muốn thông qua chương trình, khán giả, đặc biệt là giới trẻ, thêm yêu quê hương, đất nước; từ đó tự nguyện dấn thân, phát huy trí tuệ và nhiệt huyết, chung sức cùng toàn dân tộc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol, Hương Ly; cùng các nghệ sĩ gạo cội, nghệ sĩ trẻ và nhiều nhóm biểu diễn như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Quách Mai Thy, Vân Anh, Hà Quỳnh Như, Nhật Huyền, Hồng Phi, Thanh Phong, Viết Thu, Hải Ánh, Huy Khánh, Ban nhạc Ngũ Cung, nhóm Bè Du Ca, nhóm Mộc Thanh, CLB Búp Sen Vàng, các Hoa hậu Việt Nam và nhóm hợp xướng Đoàn Văn công Quân khu 1.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của 400 học viên thuộc Trường Quân sự Quân khu 1 cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên múa, dưới sự hỗ trợ của ban nhạc Symphony và nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Ban tổ chức dự kiến phục vụ khoảng 30.000 khán giả tại Sân vận động Thái Nguyên, với màn trình diễn pháo hoa tầm cao. Đồng thời, màn hình LED cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng sẽ được lắp đặt tại hai điểm cầu là Quảng trường Vạn Xuân và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, phục vụ hàng nghìn khán giả theo dõi chương trình trực tiếp.

Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các bên liên quan tổ chức.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là giá trị nền tảng, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; đồng thời hướng tới khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, củng cố niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai đất nước.

Từ truyền thống đoàn kết, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối và hội tụ sức mạnh của toàn dân tộc, cùng hướng tới kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

HƯỚNG DẪN NHẬN VÉ MIỄN PHÍ THAM DỰ “NỐI VÒNG TAY LỚN” CHO NGƯỜI DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

QUY TRÌNH NHẬN VÉ:

1️ - Bước 1: Khán giả mang theo CCCD/CMT/VNEID có thông tin quê quán hoặc nơi thường trú tại tỉnh Thái Nguyên và xếp hàng theo đúng luồng quy định dưới sự điều phối của Ban Tổ chức.

2️ - Bước 2: Khán giả xuất trình CCCD/CMT/VNEID để Ban Tổ chức kiểm tra. Sau khi xác nhận hợp lệ, khán giả sẽ nhận số thứ tự trực tiếp tại khu vực xếp hàng.

3️ - Bước 3: Khán giả cầm số thứ tự di chuyển vào khu vực đổi vé để nhận vé cứng.

📍 ĐỊA ĐIỂM: Sân vận động tỉnh Thái Nguyên

⏰ THỜI GIAN: 8h30 - 11h30 ngày 30.10.2026

🎫 SỐ LƯỢNG VÉ: 3.000 VÉ

⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG:

- Mỗi CCCD Thái Nguyên = 01 vé = 01 người

- Khán giả đến nhận vé mang đúng CCCD/CMT/VNeID của mình có thông tin quê quán hoặc nơi thường trú tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Tổ chức không giải quyết các trường hợp nhận hộ.

- Vé phát hoàn toàn miễn phí. Số lượng có hạn, Ban Tổ chức sẽ tiến hành phát vé theo số thứ tự cho đến khi toàn bộ 3.000 vé được phát hết.

📱 THÔNG TIN VỀ 5.000 VÉ ĐĂNG KÝ QUA APP:

✅ Đối với 5.000 vé đăng ký qua app “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo”, Ban Tổ chức sẽ công bố lịch mở cổng đăng ký trong thời gian sớm nhất, ngay sau khi ứng dụng được hoàn thiện.