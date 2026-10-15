Mượn xe SH lạng lách trên phố Hà Nội, cô gái bị phạt hơn 22 triệu

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh, xử lý 3 người liên quan đến video xe mô tô Honda SH lạng lách, chạy tốc độ cao trên đường Mễ Trì, trong đó phương tiện sử dụng biển số không đúng với đăng ký. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm là 37,25 triệu đồng.

Trước đó, sáng 11/10/2026, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một xe mô tô Honda SH màu đen do nữ giới điều khiển, chở theo một nữ giới không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường Mễ Trì, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Video sau đó được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an về việc khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện và những người liên quan.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ xe là N.T.V. (sinh năm 2005, trú tại Phú Thọ); người điều khiển xe là N.B.A. (sinh năm 2006, trú tại Hà Nội) và người ngồi sau là T.P.L. (sinh năm 2005, trú tại Ninh Bình). Cả 3 người được mời đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, N.T.V. thừa nhận biển kiểm soát 29AD-789.99 gắn trên xe Honda SH màu đen không đúng với đăng ký. Biển kiểm soát thực tế của phương tiện là 14AA-911.59.

Kết quả xác minh cho thấy, rạng sáng 11/10/2026, N.T.V. cho N.B.A. mượn chiếc xe mô tô đang gắn biển kiểm soát 29AD-789.99. Sau đó, N.B.A. điều khiển xe chở T.P.L. ngồi phía sau, lưu thông theo hướng Mễ Trì – Lê Quang Đạo.

Khi đến khu vực The Garden, N.B.A. điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hành vi này được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Từ video xe SH lạng lách trên đường Mễ Trì, CSGT Hà Nội phát hiện phương tiện gắn biển số không đúng đăng ký cùng nhiều vi phạm khác. (Ảnh Phòng CSGT Hà Nội)

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.B.A. về các hành vi: điều khiển xe lạng lách trên đường bộ; điều khiển xe gắn biển số không đúng với đăng ký; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tổng mức phạt đối với N.B.A. là 22,75 triệu đồng.

Đối với chủ xe N.T.V., lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gắn biển số không đúng với đăng ký xe và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Tổng mức phạt là 14 triệu đồng, kèm hình thức xử phạt bổ sung tịch thu biển số xe vi phạm.

Đối với T.P.L., người ngồi sau xe, lực lượng CSGT xử phạt 500.000 đồng về hành vi ngồi trên xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Như vậy, tổng mức phạt đối với 3 trường hợp liên quan là 37,25 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho người khác hoặc sử dụng biển số xe không đúng quy định. Các hành vi vi phạm khi được phát hiện, xác minh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.