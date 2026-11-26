Không chỉ tìm đầu ra, doanh nghiệp Việt cần làm chủ cuộc chơi xuất khẩu ảnh: minh họa

Vượt rào cản để tiếp cận thị trường

Mở rộng thị trường quốc tế giúp doanh nghiệp sản xuất trong nước gia tăng đầu ra và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất vẫn vướng mắc về tài chính, nhân sự, công nghệ, cập nhật chính sách và tiếp thị. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tác và duy trì xuất khẩu.

Theo bà Hoàng Thị Hà Phương, Phó Giám đốc Phát triển thị trường và Đối tác toàn cầu VinaSources, doanh nghiệp chưa tích lũy đủ nội lực và kinh nghiệm sẽ gặp nhiều khó khăn nếu tự xây dựng thị trường nước ngoài từ đầu. Nhà sản xuất phải tìm khách hàng, am hiểu thị hiếu, quy định, văn hóa kinh doanh và thiết lập mạng lưới phân phối, đòi hỏi thời gian, chi phí và nhân lực chuyên môn.

Thay vì tự mở thị trường, doanh nghiệp có thể tham gia chuỗi cung ứng bằng cách thực hiện đơn hàng cho nhà mua hàng quốc tế. Đây là bước đệm để tiếp cận nhu cầu, làm quen quy trình kiểm soát chất lượng, nâng tiêu chuẩn sản phẩm và tích lũy kinh nghiệm sản xuất, giao hàng, quản trị trước khi xây dựng thị trường riêng. Đây là cách giảm áp lực đầu tư ban đầu, tạo dựng uy tín với nhà mua hàng quốc tế bền vững.

Dù vậy, tiêu chuẩn xuất khẩu hiện nay không còn giới hạn ở chất lượng kỹ thuật. Bà Phương cho biết, nhiều nhà mua hàng toàn cầu yêu cầu nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội và điều kiện lao động, như Sáng kiến Tuân thủ Trách nhiệm Xã hội trong Kinh doanh (BSCI), hệ thống trao đổi dữ liệu đạo đức nhà cung cấp Sedex, cùng yêu cầu về nguyên liệu hữu cơ. Những tiêu chuẩn này ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Đây là rào cản đáng kể với nhà sản xuất trong nước, nhất là doanh nghiệp lâu năm có nhà xưởng cũ, khó cải tạo. Nâng cấp điều kiện lao động, hệ thống quản lý, quy trình và nguồn nguyên liệu đều cần vốn lớn. Vì vậy, một số đơn vị chỉ sẵn sàng đầu tư khi có đơn hàng đủ lớn.

Bà Phương cho rằng, đơn hàng quốc tế giúp doanh nghiệp mở rộng đầu ra, tạo nguồn lực tài chính và tích lũy kinh nghiệm. Khi đơn hàng ổn định, nhà sản xuất có điều kiện hoàn thiện quy trình, cải thiện nhà xưởng và đáp ứng yêu cầu đối tác, đồng thời gắn đầu tư với nhu cầu thực tế.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng là nguồn lực hỗ trợ tiếp cận thị trường. Kiều bào có thể kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, nhà thu mua và tập đoàn bán lẻ. Người am hiểu ngôn ngữ, văn hóa, tập quán địa phương sẽ giúp tìm đối tác, nắm bắt nhu cầu và hạn chế khác biệt trong giao dịch.

Thích ứng xu hướng toàn cầu

Nhiều mặt hàng Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô, bỏ lỡ giá trị gia tăng từ chế biến sâu và thương hiệu. Bà Phạm Ngọc Trâm, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DDC Holdings khuyến nghị, doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn cho công nghệ, nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất và chế tác để đưa thành phẩm ra thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp cần nâng cấp từ kiểm soát nguyên liệu, công nghệ chế biến đến chất lượng thành phẩm; đồng thời chú trọng thiết kế, chế tác và thương hiệu. Sản phẩm có giá trị cao hơn sẽ cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng đàm phán và giảm phụ thuộc vào cung ứng đầu vào.

Doanh nghiệp vì thế cần chuyển tư duy từ xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang nâng vị thế trong chuỗi giá trị, từ tìm kiếm thị trường sang chủ động tạo không gian phát triển mới.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV nhận định, dòng chảy đầu tư và kinh doanh toàn cầu hiện chịu tác động của bốn xu hướng lớn. Đó là cạnh tranh chiến lược gia tăng, đi cùng làn sóng bảo hộ thương mại và công nghệ; chuyển đổi xanh và chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ; khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tài chính số phát triển nhanh; cùng quá trình tái cấu trúc sâu rộng chuỗi cung ứng, thương mại, đầu tư và sản xuất toàn cầu.

Những xu hướng này vừa tạo sức ép, vừa mở ra cơ hội. TS. Cấn Văn Lực lưu ý, dòng vốn quốc tế đang tập trung vào hạ tầng, năng lượng, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và bán dẫn. Thu hút dòng vốn chất lượng cao giúp các nền kinh tế đang phát triển tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, với điều kiện có hạ tầng và nguồn cung năng lượng tương xứng.

TS. Cấn Văn Lực khuyến nghị, doanh nghiệp triển khai “bộ tứ chuyển đổi”: số, xanh, năng lượng và lao động; gắn với đa dạng hóa thị trường, đối tác, chuỗi cung ứng, sản phẩm, dịch vụ và tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Doanh nghiệp đồng thời cần đa dạng hóa kênh huy động vốn, tối ưu cấu trúc tài chính, kiểm soát rủi ro tỷ giá, lãi suất và dòng tiền. Ứng dụng AI, dữ liệu trong quản trị, dự báo nhu cầu, quản lý sản xuất và ra quyết định cũng cần được đẩy mạnh.

Vươn ra quốc tế vì thế không chỉ là tìm khách hàng hay tăng kim ngạch, mà còn là quá trình đáp ứng tiêu chuẩn, nâng cấp công nghệ, gia tăng giá trị chế biến và xây dựng thương hiệu. Chuẩn bị tốt nội lực sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ dịch chuyển thương mại, đầu tư và cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị.