Mua sắm trực tuyến đang mở ra cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng ở khắp mọi nơi. Từ nông sản, đặc sản vùng miền đến mỹ phẩm thiên nhiên, đồ gia dụng sản xuất trong nước... nhiều sản phẩm có thể được tìm thấy chỉ sau một lần tìm kiếm.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hình ảnh quảng cáo và chất lượng thực tế đôi khi không nhỏ. Hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ hoặc thông tin bán hàng thiếu minh bạch vẫn là những rủi ro người mua có thể gặp phải.

6 bước kiểm tra dưới đây sẽ giúp bạn mua hàng Việt trực tuyến an tâm hơn.

Người bán có địa chỉ, thông tin rõ ràng?

Đừng chỉ nhìn vào số lượt theo dõi hay lượng tương tác của gian hàng. Một người bán uy tín cần công khai những thông tin cơ bản như tên cá nhân/doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại và phương thức liên hệ khi phát sinh vấn đề.

Trong khuyến cáo mới đây, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) thông tin:

Chỉ nên mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương xác nhận thông báo hoặc đăng ký. Danh sách các nền tảng này được công khai trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn. Người tiêu dùng nên tra cứu trước khi giao dịch.

Chỉ giao dịch với người bán công khai thông tin về tên và địa điểm kinh doanh. Với người bán không cung cấp hoặc che giấu các thông tin này, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ, không đặt hàng, không chuyển tiền trước.

Đây là bước kiểm tra quan trọng, nhất là khi mua hàng qua mạng xã hội hoặc những tài khoản chỉ giao dịch bằng tin nhắn cá nhân. Nếu bên bán cố tình che giấu những thông tin này, tốt nhất không nên vội đặt hàng.

Xuất xứ hàng Việt có được chứng minh?

Đây là bước đặc biệt quan trọng khi người tiêu dùng muốn lựa chọn sản phẩm trong nước. Những cụm từ như “hàng Việt”, “đặc sản Việt Nam”, “nguyên liệu nội địa” hay “sản xuất theo công nghệ Việt Nam” có thể xuất hiện dày đặc trong phần giới thiệu, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.

Hãy đọc kỹ thông tin về nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, địa chỉ sản xuất, thành phần và nhãn hàng hóa. Với thực phẩm, nên chú ý hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn bảo quản. Với mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, cần kiểm tra thành phần, đơn vị chịu trách nhiệm và thông tin công bố theo quy định. Với hàng gia dụng, hãy tìm hiểu thông số kỹ thuật, cảnh báo an toàn và chế độ bảo hành.

Nếu người bán chỉ giới thiệu chung chung, không cung cấp được thông tin cơ bản hoặc né tránh câu hỏi về nguồn gốc, người mua nên cân nhắc. Ủng hộ hàng Việt cũng cần bắt đầu từ việc lựa chọn sản phẩm có xuất xứ minh bạch.

Kiểm tra kỹ thông tin về nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Hình ảnh quảng cáo có giống sản phẩm thực tế?

Ảnh chụp chuyên nghiệp, video giới thiệu bắt mắt chưa đủ để khẳng định chất lượng sản phẩm. Một số gian hàng có thể sử dụng hình ảnh lấy từ nhà sản xuất khác, ảnh minh họa hoặc nội dung quảng cáo được chỉnh sửa quá mức.

Người mua nên tìm hình ảnh do khách hàng đăng tải, video mở hộp và những đánh giá có đề cập cụ thể đến màu sắc, kích thước, chất liệu, bao bì hay mùi vị sản phẩm. Nếu còn băn khoăn, hãy yêu cầu người bán cung cấp ảnh chụp sản phẩm thực tế, thông tin về quy cách đóng gói hoặc video kiểm tra hàng trước khi giao. Đừng ngại hỏi kỹ, nhất là với những đơn hàng có giá trị cao.

Đánh giá của khách hàng có đáng tin?

Lượt mua lớn và điểm đánh giá cao có thể là tín hiệu tham khảo nhưng không nên xem đó là bảo chứng tuyệt đối. Người mua cần đọc cả nhận xét tích cực lẫn tiêu cực, chú ý những phản hồi có hình ảnh, video và mô tả trải nghiệm cụ thể.

Một gian hàng có hàng trăm đánh giá nhưng nội dung tương tự nhau, chỉ khen ngợi chung như “tốt nhất”, “hiệu quả tức thì”... cũng cần được xem xét thận trọng. Ngược lại, những phản hồi nêu rõ ưu, nhược điểm, thời gian sử dụng và cách người bán xử lý khiếu nại thường đem lại nhiều thông tin hữu ích hơn.

Đặc biệt, hãy kiểm tra đánh giá gần đây thay vì chỉ dựa vào nhận xét từ nhiều năm trước. Chất lượng sản phẩm, nhà cung cấp và cách phục vụ có thể thay đổi theo thời gian.

Chính sách đổi trả, bảo hành có rõ ràng?

Đừng đợi đến khi nhận hàng lỗi mới tìm hiểu cách đổi trả. Trước khi thanh toán, hãy đọc kỹ điều kiện đổi hàng, hoàn tiền, thời hạn tiếp nhận khiếu nại, chi phí vận chuyển và trường hợp được bảo hành.

Với thực phẩm, mỹ phẩm hoặc sản phẩm có hạn sử dụng, cần chú ý điều kiện xử lý khi hàng bị hư hỏng, rò rỉ, hết hạn hoặc không đúng mô tả. Với thiết bị điện, đồ gia dụng, hãy kiểm tra thời gian bảo hành, địa chỉ tiếp nhận và cách xử lý khi sản phẩm gặp lỗi.

Không phải mọi giao dịch trực tuyến đều mặc nhiên cho phép người mua trả hàng chỉ vì đổi ý. Do đó, việc nắm rõ điều kiện đã công bố và lưu lại cam kết của người bán sẽ giúp hạn chế tranh cãi khi có sự cố.

Xem kỹ điều kiện đổi hàng, hoàn tiền hay bảo hành khi sản phẩm hỏng hóc

Có hóa đơn, chứng từ để đối chiếu?

Hóa đơn và chứng từ là những căn cứ quan trọng giúp xác định giao dịch, người bán và giá trị hàng hóa. Người mua nên hỏi trước về khả năng xuất hóa đơn, đặc biệt là khi mua sản phẩm với số lượng lớn hoặc dùng cho cơ quan, tổ chức. Sau khi đặt hàng, cần lưu lại mã đơn, xác nhận thanh toán, nội dung trao đổi và thông tin cam kết của người bán.

Khi nhận hàng, hãy đối chiếu tên sản phẩm, số lượng, mẫu mã, tem nhãn và tình trạng bao bì với đơn đã đặt. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, nên chụp ảnh/quay video ngay, giữ nguyên bao bì và liên hệ với người bán, sàn thương mại điện tử để được hỗ trợ. Việc quay video mở hộp cũng là một cách bổ sung bằng chứng khi phát sinh tranh chấp.

Mua hàng Việt không đơn thuần là ủng hộ một món đồ có nhãn mác trong nước. Điều này chỉ thực sự có ý nghĩa khi người tiêu dùng chọn đúng sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và được bán bởi đơn vị kinh doanh minh bạch. 6 bước kiểm tra trên có thể mất thêm vài phút nhưng sẽ giúp mỗi cú nhấp chuột của bạn trở thành một quyết định mua sắm tỉnh táo hơn.