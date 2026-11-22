Trước tuổi 30, có 5 bài học về tiền bạc càng hiểu sớm, bạn càng chủ động hơn trong việc quản lý tài chính và tránh những áp lực không đáng có.

Lương về không có nghĩa là mình giàu lên

Ngày nhận lương luôn là một ngày vui. Nhưng nếu vừa thấy tiền vào tài khoản đã nghĩ đến đôi giày mới, chiếc điện thoại đang giảm giá hay một bữa ăn để tự thưởng, niềm vui ấy có thể chỉ kéo dài vài ngày.

Thu nhập tăng cũng chưa chắc giúp bạn có nhiều tiền hơn. Khi lương cao hơn, nhu cầu sống thường tăng theo: nhà rộng hơn, đồ dùng tốt hơn, những cuộc hẹn đắt đỏ hơn. Nếu toàn bộ khoản tiền kiếm thêm đều chuyển thành chi tiêu, bạn vẫn có thể rơi vào cảnh cuối tháng chẳng còn bao nhiêu.

Một nguyên tắc nên học sớm là dành một phần thu nhập cho tiết kiệm ngay khi nhận lương, thay vì đợi đến cuối tháng xem còn thừa bao nhiêu. Đừng để việc tích lũy phụ thuộc vào số tiền bạn chưa kịp tiêu.

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Đừng để một chiếc điện thoại hỏng làm đảo lộn cả tháng

Điện thoại hỏng, xe cần sửa, công ty bất ngờ cắt giảm nhân sự hoặc gia đình có việc cần tiền. Những chuyện này không ai mong muốn nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu tài khoản chỉ vừa đủ chi tiêu mỗi tháng, một sự cố nhỏ cũng có thể khiến bạn phải quẹt thẻ tín dụng, vay bạn bè hoặc rút tiền từ những khoản dành cho mục tiêu khác.

Đó là lý do người trẻ nên xây dựng quỹ dự phòng riêng, với mục tiêu tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt. Bạn có thể tích lũy dần tùy khả năng. Khoản tiền này không dành cho những đợt sale lớn hay chuyến du lịch bất chợt, mà để chủ động xoay xở khi có tình huống phát sinh.

Mua trả góp không có nghĩa là món đồ đó vừa túi tiền

Một chiếc điện thoại giá 25 triệu đồng có thể trông dễ mua hơn khi được chia thành những khoản thanh toán nhỏ mỗi tháng. Nhưng cảm giác nhẹ ví lúc mua không làm tổng số tiền phải trả biến mất.

Trước khi chọn trả góp, hãy xem xét tổng số tiền cuối cùng, lãi suất, các loại phí và thời hạn thanh toán. Đừng chỉ nhìn vào khoản phải trả mỗi tháng rồi cho rằng mình đủ khả năng chi trả.

Đặc biệt, nếu phải vay tiền để mua một món đồ chủ yếu phục vụ sở thích hoặc để bắt kịp người khác, bạn nên cân nhắc thêm. Món đồ mới có thể khiến bạn vui trong vài tháng, nhưng khoản nợ đi kèm có thể kéo dài lâu hơn nhiều.

Đừng nhầm lẫn giữa tiết kiệm tiền và làm cho tiền sinh lời

Gửi tiết kiệm là một cách bảo toàn và tích lũy tiền, nhưng không phải lựa chọn duy nhất để xây dựng tài sản. Khi đã có quỹ dự phòng và tiền dành cho những nhu cầu trước mắt, bạn có thể tìm hiểu thêm về đầu tư.

Tuy nhiên, đầu tư không phải cứ bỏ tiền vào là có lãi. Cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư hay bất động sản đều có những rủi ro riêng. Trước khi xuống tiền, bạn cần hiểu mình đang đầu tư vào đâu, khả năng chấp nhận thua lỗ đến mức nào và khi nào cần sử dụng khoản tiền đó.

Ảnh minh họa Pinterest

Trước tuổi 30, điều đáng học không phải là tìm ra kênh đầu tư giúp giàu nhanh nhất, mà là biết phân biệt giữa tiết kiệm và đầu tư, hiểu rủi ro và không chạy theo lợi nhuận chỉ vì thấy người khác đang kiếm được tiền.

Đừng đợi đến lúc muốn mua nhà, cưới hỏi mới nghĩ về tiền

Những kế hoạch lớn thường không đến bất ngờ, nhưng nhiều người chỉ bắt đầu tính toán khi thời điểm thực hiện đã đến gần. Đến lúc muốn mua nhà mới nhận ra mình chưa có khoản tích lũy đáng kể; chuẩn bị cưới mới bắt đầu lo tiền tổ chức, sinh hoạt và những chi phí phát sinh sau đó.

Bạn không cần biết chính xác 5 năm nữa mình sẽ làm gì, nhưng nên có một vài mục tiêu tài chính đủ rõ để xác định cần chuẩn bị từ đâu.

Chẳng hạn, nếu muốn mua xe trong 2 năm tới, hãy ước tính số tiền cần có và khoản phải dành ra mỗi tháng. Nếu muốn học thêm để chuyển việc, hãy tính cả học phí lẫn chi phí sinh hoạt trong thời gian chuyển đổi. Khi có mục tiêu cụ thể, việc tiết kiệm sẽ trở nên có định hướng hơn.

Trước tuổi 30, bạn chưa nhất thiết phải sở hữu nhà, xe hay có tài khoản tiết kiệm thật lớn. Nhưng sẽ rất đáng giá nếu bạn biết mình kiếm được bao nhiêu, đang tiêu tiền vào đâu, có thể tự xoay xở khi gặp sự cố và đang tích lũy cho mục tiêu gì. Đó là nền tảng để những năm sau này chủ động và bớt áp lực hơn về tài chính.