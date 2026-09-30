Muốn tủ lạnh luôn sạch sẽ, gọn gàng hãy duy trì 5 thói quen nhỏ này

Sau vài ngày bận rộn, tủ lạnh gia đình rất dễ trở nên lộn xộn. Hộp thức ăn thừa, rau củ mua từ trước hay những chai lọ đã dùng dở có thể bị đẩy vào phía trong, trong khi một vài giọt nước sốt hoặc thực phẩm rò rỉ cũng khiến các ngăn chứa nhanh bẩn.

Thay vì đợi tủ lạnh quá tải mới bắt đầu dọn dẹp, gia đình có thể duy trì một số thói quen đơn giản dưới đây.

Chọn một ngày cố định để kiểm tra tủ

Việc dọn tủ sẽ dễ duy trì hơn nếu được gắn với một thời điểm quen thuộc trong tuần. Có thể chọn trước ngày đi chợ hoặc ngày thường có nhiều thời gian hơn để kiểm tra lại thực phẩm.

Mỗi lần chỉ cần mở tủ và rà soát nhanh những món đã quá hạn, có dấu hiệu hư hỏng hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Thực phẩm cần bỏ nên được xử lý sớm thay vì tiếp tục để trong tủ gây chiếm chỗ hoặc tạo mùi.

Không nhất thiết phải lấy toàn bộ thực phẩm ra ngoài trong mỗi lần kiểm tra. Việc vệ sinh sâu chỉ cần thực hiện khi các vết bẩn tích tụ nhiều hoặc tủ có mùi khó chịu.

Quy tắc đưa thực phẩm cũ ra phía trước

Một trong những cách đơn giản để hạn chế lãng phí thực phẩm là sắp xếp những món mua hoặc chế biến trước ở vị trí dễ nhìn, dễ lấy hơn. Thực phẩm mới có thể đặt phía sau nếu điều kiện bảo quản cho phép.

Cách sắp xếp này giúp các thành viên trong gia đình nhìn thấy những món cần dùng trước thay vì vô tình bỏ quên chúng ở góc tủ.

Với thức ăn thừa, nên đựng trong hộp kín và ghi ngày bảo quản nếu cần. Khi sử dụng, nên kiểm tra tình trạng thực phẩm và tuân thủ thời gian bảo quản phù hợp thay vì chỉ dựa vào việc món ăn còn nằm trong tủ lạnh.

Gom những món cùng nhóm vào một khu vực

Tủ lạnh sẽ dễ tìm đồ hơn nếu thực phẩm được sắp xếp theo nhóm. Chẳng hạn, rau củ có thể để cùng khu vực phù hợp với thiết kế tủ; đồ uống, nước sốt và thực phẩm đóng gói được gom theo từng nhóm riêng.

Những hộp nhỏ có thể được đặt cùng nhau trong một khay để hạn chế tình trạng chai lọ, hộp đựng bị xô lệch mỗi khi lấy đồ.

Tuy nhiên, không nên cố định một cách sắp xếp cho mọi loại tủ lạnh. Một số thực phẩm cần được bảo quản ở vị trí hoặc nhiệt độ phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất, vì vậy sự gọn gàng vẫn cần đi cùng yêu cầu bảo quản an toàn.

Lau ngay những vết bẩn mới xuất hiện

Một giọt nước sốt hoặc chất lỏng bị đổ nếu được lau ngay sẽ dễ xử lý hơn nhiều so với khi đã khô và bám lâu trên bề mặt.

Khi phát hiện vết bẩn, có thể lấy thực phẩm ở khu vực đó ra ngoài, dùng khăn mềm và dung dịch vệ sinh phù hợp với bề mặt để lau sạch. Không nên dùng vật cứng hoặc chất tẩy rửa mạnh nếu nhà sản xuất không khuyến nghị.

Hộp đựng thực phẩm sau khi sử dụng cũng nên được rửa sạch, làm khô trước khi cất. Việc này giúp hạn chế mùi thức ăn lưu lại trong hộp và tránh để các hộp bẩn tiếp tục nằm trong tủ.

Vệ sinh sâu khi tủ bắt đầu tích tụ nhiều bụi bẩn

Bên cạnh việc lau dọn thường xuyên, tủ lạnh vẫn cần được vệ sinh kỹ định kỳ tùy vào mức độ sử dụng. Khi làm sạch, nên lấy thực phẩm ra, tháo các khay và ngăn có thể tháo rời theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Các khay kính vừa lấy ra khỏi tủ không nên tiếp xúc ngay với nước quá nóng hoặc môi trường có chênh lệch nhiệt độ lớn vì có thể gây nứt vỡ. Sau khi vệ sinh, cần làm khô các bộ phận trước khi lắp lại.

Với bên trong tủ, nên ưu tiên khăn mềm và sản phẩm vệ sinh phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi làm sạch, kiểm tra lại các hộp thực phẩm, loại bỏ những món không còn sử dụng và sắp xếp lại theo nhóm.

Một chiếc tủ lạnh sạch sẽ không nhất thiết phải được tổng vệ sinh mỗi tuần. Điều quan trọng hơn là duy trì thói quen kiểm tra, sắp xếp và xử lý vết bẩn ngay khi chúng xuất hiện. Khi những việc nhỏ được thực hiện đều đặn, lần vệ sinh lớn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn và không gian bảo quản thực phẩm luôn gọn gàng, dễ sử dụng.