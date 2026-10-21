Muốn trở thành 'thần tượng'? Hãy bắt đầu từ giảng đường đại học trước đã

Đối với những người khao khát trở thành thần tượng nhưng vấp phải sự phản đối từ gia đình, việc đỗ đại học được xem là “điều kiện tiên quyết” để họ có thể theo đuổi ước mơ của mình. Annie, thành viên nhóm All Day Project, và Kim Yu Yeon thuộc nhóm tripleS chỉ có thể bước chân vào ngành giải trí sau khi trúng tuyển vào các trường đại học đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ. Hành trình đặc biệt của họ, nỗ lực đạt được cả hai mục tiêu: thành tích học tập và sự nghiệp thần tượng, đã thu hút sự chú ý lớn.

Annie từ nhóm All Day Project nhập học tại đại học Columbia

Cuối cùng cho đến ngày 18/10, video âm nhạc cho ca khúc Crash, một bài hát mới của nhóm All Day Project (với sự góp mặt của Annie, con gái cả của Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Chung Yoo-kyung) đã được trình chiếu trên ‘Shinsegae Square’, một màn hình kỹ thuật số khổng lồ tại cửa hàng flagship của Shinsegae ở Myeong-dong, Seoul.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên các video của những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng xuất hiện trên ‘Shinsegae Square’, nhưng sự góp mặt của Annie đã thu hút sự chú ý đặc biệt, bởi cô chính là con gái cả của Chủ tịch Chung Yoo-kyung, người đứng đầu chuỗi cửa hàng bách hóa Shinsegae.

Ngoài những diễn biến này, được biết trước đây Chủ tịch Chung từng không ủng hộ con gái mình, Annie, theo đuổi sự nghiệp trong ngành giải trí. Khi Annie, lúc đó khoảng 10 tuổi bày tỏ ước mơ trở thành ca sĩ, Chủ tịch Chung đã gạt đi và hỏi: "Con đang nói gì vậy?". Tuy nhiên, vì không muốn từ bỏ ước mơ, Annie vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục ông. Sau một thời gian giữ vững lập trường phản đối, đến khi Annie học năm thứ ba THCS, Chủ tịch Chung đã đưa ra một điều kiện gần như không thể thực hiện được: "Nếu con muốn làm ca sĩ, con phải đỗ vào một trường đại học thuộc nhóm Ivy League ở Hoa Kỳ". Ivy League là tên gọi của nhóm tám trường đại học tư thục danh giá nằm ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

Mặc dù tiêu chuẩn cao được đặt ra với ý định khiến cô nản lòng, nhưng quyết tâm của Annie đã giúp cô vượt qua thử thách đó. Cô đạt 1530 trên tổng số 1600 điểm trong kỳ thi SAT, kỳ thi chuẩn hóa để xét tuyển vào các trường đại học tại Mỹ và vào tháng 9/2020, cô đã nhập học tại ĐH Columbia, một trường thuộc nhóm Ivy League. Sau đó, vào tháng Sáu năm ngoái, cô ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ All Day Project, và đến tháng Năm vừa qua, cô đã tốt nghiệp đại học.

Vào tháng Bảy năm ngoái, khi xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Omniscient Interfering View của đài MBC, Annie chia sẻ: "Cha mẹ tôi gợi ý điều đó vì nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ không đỗ đâu, nhưng cuối cùng tôi lại được ĐH Columbia nhận vào học. Thay vì chỉ đơn thuần là người 'giỏi' học tập một cách tự nhiên, tôi thuộc kiểu người một khi đã đặt ra mục tiêu thì nhất định phải đạt được nó".

Niềm đam mê học tập của cô cũng thể hiện rõ qua các tương tác với người hâm mộ. Tháng Giêng vừa qua, Annie đã thu hút sự chú ý khi tổ chức một buổi phát trực tiếp (livestream) với chủ đề "Học cùng tôi" (Study with Me) trên một nền tảng kết nối với người hâm mộ, nơi cô cùng học bài với các fan của mình. Ngay cả khi đang tương tác với họ, cô vẫn cho thấy sự tận tâm đặc biệt đối với việc học bằng cách hoàn thành các bài tập và chuẩn bị cho các lớp học ngay trong lúc phát sóng. Trong buổi livestream, cô hóm hỉnh hứa rằng: "Nếu bạn nào trong số các fan sau này đỗ vào ĐH Columbia và học cùng lớp với tôi, tôi sẽ cho các bạn xem vở ghi chép bài giảng của mình".

Kim Yu Yeon: Theo đuổi ước mơ thần tượng sau khi đỗ vào trường đại học mà cha mẹ mong muốn

Kim Yu Yeon, thành viên của nhóm nhạc nữ tripleS, chỉ có thể theo đuổi ước mơ của mình sau khi đã nhập học tại một trường đại học đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ cô. Trong một video năm 2024 trên kênh YouTube của nhà sáng tạo nội dung Mimiminu, Kim chia sẻ: “Khi còn nhỏ, lúc tôi nói với gia đình rằng mình muốn trở thành thần tượng, họ đã bảo: Hãy đỗ đại học trước đã, rồi muốn làm gì thì làm. Chuyện đó không thể xảy ra trước khi vào đại học được”.

Con đường bước chân vào đại học của cô không hề suôn sẻ. Thời trung học, Kim không đỗ vào ngôi trường mình mong muốn do điểm môn Toán quá thấp. Điều này khiến cô quyết định dành thêm một năm để ôn thi lại. Tuy nhiên, ngôi trường mà cô đỗ sau năm ôn thi đó lại không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ cô, những người đều làm trong ngành y (một bác sĩ và một dược sĩ).

Được cha mẹ khuyến khích thử sức thêm một năm nữa, cuối cùng Kim đã thành công đỗ vào ĐH Nữ sinh Ewha, ĐH Chung-Ang và ĐH Kyung Hee thông qua kỳ tuyển sinh chính thức. Chứng kiến niềm vui sướng tột độ của bà khi biết tin cô đỗ vào ĐH Nữ sinh Ewha, Kim đã quyết định theo học tại đây với chuyên ngành Giáo dục Khoa học.

Sau khi hoàn thành yêu cầu đỗ đại học, Kim Yu Yeon cuối cùng cũng có thể tập trung theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng. Cô tìm lại khát khao này sau khi xem các video của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Với quyết tâm “thực hiện những điều mình luôn mong muốn” khi đã là sinh viên đại học, cô đã đăng ký tham gia chương trình sống còn dành cho thần tượng My Teenage Girl của đài MBC vào năm 2021.

Dù không lọt vào đội hình ra mắt cuối cùng, nhưng niềm tin mãnh liệt vào việc được đứng trên sân khấu trong cô lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Năm 2023, khi tham gia chương trình phát thanh Kim Shin-young’s Noon Song of Hope trên đài MBC FM4U, Kim Yu Yeon chia sẻ: “Ngay cả sau khi bị loại khỏi chương trình sống còn, nơi mà tôi tình cờ tham gia, tôi nhận ra rằng mình thực sự cảm thấy hạnh phúc mỗi khi đứng trên sân khấu. Tôi cảm thấy tất cả nỗ lực học tập trước đây đã dẫn lối cho mình đến thời điểm này, và đó cũng là lý do đưa tôi đến với tripleS”.

Nền tảng là sinh viên một trường đại học sư phạm cũng được thể hiện rõ qua các lần cô xuất hiện trên truyền hình. Trong một tập phát sóng năm 2024 của chương trình tạp kỹ Omniscient Interfering View trên đài MBC, Kim Yu Yeon đã bộc lộ khía cạnh học thức của mình khi trực tiếp kèm cặp thành viên cùng nhóm là Kwak Yeon-ji, lúc đó đang là học sinh lớp 10, giúp cô bé giải quyết những bài toán khó.