Muốn trang phục mùa Thu trông có gu hơn, hãy bắt đầu từ một chiếc áo khoác đẹp

Áo khoác dáng dài

Thay vì mua thật nhiều áo khoác, hãy đầu tư vào một thiết kế đủ linh hoạt để mặc cùng gần như mọi thứ: Áo khoác dáng dài.

Để outfit không quá đơn điệu, hãy mạnh dạn chọn họa tiết và chất liệu đặc biệt hơn bình thường, tạo sự tương phản khi không khoác áo và khi khoác thêm áo vào.

Áo khoác da

Mùa Thu - Đông năm nay, chất liệu da và những thiết kế mang tinh thần tailoring đang lên ngôi. Còn gì bằng khi kết hợp cả hai, một chiếc áo blazer vừa vặn chất liệu da chính là thứ bạn cần.

Áo khoác da là một lựa chọn đáng cân nhắc cho mùa Thu nhờ bề mặt mềm mại, sang trọng và cảm giác rất đúng mùa. Bên cạnh đó, nó hợp với cả trang phục cổ điển lẫn hiện đại.

Áo khoác trench coat

Một chiếc trench coat khoác ngoài áo sơ mi cài cúc hoặc áo thun trong cùng một bảng màu sẽ tạo thành công thức mặc đẹp mà không cần quá đầu tư công sức.

Nhưng nếu muốn outfit thêm cá tính, hãy chọn một món phụ kiện nổi bật pha chút tinh nghịch, nó sẽ giúp tổng thể bớt nghiêm túc.

Áo khoác Utility

Những chiếc áo khoác tiện lợi, thiết kế chú trọng tính thực dụng hoàn toàn có thể trông thời thượng nếu biết cách phối.

Hãy chọn áo khoác có phom đứng, phối cùng quần tây xếp ly chất liệu mềm mại. Thêm một đôi loafer để tạo thêm điểm nhấn. Túi xách da mềm hoặc đan dệt sẽ mang đến sự tương phản về chất liệu. Công thức này đặc biệt hợp với những ai thích phong cách thực dụng nhưng không muốn outfit trông quá tầm thường.