Muốn tiết kiệm mà không phải sống quá kham khổ, hãy thử chia tiền theo cách này

Khi biết rõ khoản nào dùng cho sinh hoạt, khoản nào dành cho chi phí phát sinh và khoản nào phục vụ mục tiêu dài hạn, việc chi tiêu có thể trở nên chủ động hơn. Dưới đây là cách chia thu nhập thành 4 tài khoản mà bạn có thể tham khảo.

Tài khoản sinh hoạt: Giới hạn rõ số tiền được phép chi

Đây là tài khoản dành cho những chi phí thường ngày như ăn uống, điện nước, xăng xe, điện thoại, mua sắm đồ dùng gia đình hoặc các khoản chi cá nhân.

Ngay khi nhận lương, hãy xác định trước số tiền cần dùng trong tháng và chỉ chuyển khoản đó vào tài khoản sinh hoạt.

Ví dụ, nếu thu nhập 20 triệu đồng và dự kiến chi 8 triệu đồng cho các nhu cầu hằng ngày, bạn có thể dành riêng 8 triệu đồng cho tài khoản này.

Cách làm này giúp hạn chế tình trạng nhìn thấy số dư lớn rồi có cảm giác mình vẫn còn nhiều tiền để chi tiêu. Khi tài khoản sinh hoạt giảm nhanh hơn dự kiến, bạn cũng dễ nhận ra cần điều chỉnh trước khi ngân sách tháng bị mất kiểm soát.

Tài khoản dự phòng: Chuẩn bị cho những khoản phát sinh

Máy giặt có thể hỏng, xe cần sửa, điện thoại cần thay pin hoặc đồ dùng trong nhà đến lúc phải thay mới. Những khoản này thường được xem là “chi phí bất ngờ”, nhưng thực tế phần lớn đều là những việc có thể xảy ra theo thời gian.

Vì vậy, bạn có thể trích một phần thu nhập mỗi tháng cho quỹ dự phòng, tùy theo khả năng tài chính.

Chẳng hạn, với thu nhập 20 triệu đồng, dành 2 triệu đồng mỗi tháng cho khoản này thì sau 6 tháng đã có 12 triệu đồng để xử lý một số chi phí phát sinh mà không cần động đến khoản tiết kiệm dài hạn.

Nguyên tắc quan trọng là chỉ sử dụng quỹ dự phòng cho những khoản thực sự cần thiết. Sau khi rút tiền, nên tiếp tục bổ sung để duy trì khoản dự phòng.

Tài khoản mục tiêu: Chuẩn bị trước cho những khoản chi lớn

Du lịch, mua đồ gia dụng giá trị cao, sửa nhà, đóng học phí hay chi tiêu dịp Tết đều có thể khiến ngân sách một tháng bị đảo lộn nếu không chuẩn bị từ sớm.

Thay vì đợi đến khi cần rồi mới xoay xở, hãy chia mục tiêu lớn thành những khoản nhỏ để tích lũy dần.

Ví dụ, nếu dự định cần 12 triệu đồng để chi tiêu dịp Tết, bạn có thể dành khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Nếu muốn chuẩn bị 24 triệu đồng cho chuyến du lịch cuối năm, có thể tích lũy khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.

Khi khoản tiền đã được chuẩn bị từ trước, những mục tiêu lớn sẽ ít tạo áp lực hơn. Quan trọng hơn, bạn có thể sử dụng tiền đúng cho mục đích đã lên kế hoạch mà không phải rút từ quỹ tiết kiệm dài hạn.

Tài khoản tiết kiệm dài hạn: Hạn chế động vào

Đây là khoản dành cho những mục tiêu quan trọng hơn như xây dựng quỹ an toàn tài chính, mua nhà hoặc chuẩn bị cho các kế hoạch trong tương lai.

Một nguyên tắc đơn giản là nên chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận thu nhập, thay vì chờ đến cuối tháng xem còn bao nhiêu mới để dành.

Ví dụ, nếu thu nhập 20 triệu đồng và đặt mục tiêu tiết kiệm 3 triệu đồng mỗi tháng, hãy chuyển ngay khoản này vào tài khoản riêng.

Việc “tiết kiệm trước, chi tiêu sau” có thể giúp bạn duy trì thói quen tích lũy đều đặn. Nếu đợi đến cuối tháng, nhiều người thường nhận ra số tiền còn lại không đáng kể.

Cách chia 4 tài khoản không có nghĩa ai cũng phải dành cùng một tỷ lệ. Người có tiền thuê nhà cao sẽ có cơ cấu chi tiêu khác với người sống cùng gia đình. Người đang trả nợ cũng cần ưu tiên ngân sách khác với người chưa có nghĩa vụ tài chính lớn.

Đừng để tiền tiết kiệm “cứu” mọi khoản mua sắm

Nguyên tắc cuối cùng là cố gắng sử dụng đúng chức năng của từng khoản tiền.

Tài khoản sinh hoạt hết tiền nhưng muốn mua thêm một món đồ không thực sự cần thiết? Có thể chờ sang tháng sau.

Xe hỏng cần sửa? Sử dụng quỹ dự phòng.

Muốn đi du lịch? Dùng tiền đã tích lũy cho mục tiêu đó.

Cách phân chia này giúp hạn chế tình trạng cứ phát sinh một khoản chi là lại rút tiền tiết kiệm dài hạn.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với việc giữ khư khư từng đồng và không cho phép bản thân chi tiêu. Một kế hoạch tài chính hợp lý là khi bạn vẫn có tiền cho nhu cầu hằng ngày, có khoản dự phòng cho những lúc cần thiết và từng bước tích lũy cho tương lai.

Khi mỗi khoản tiền đã có một “nhiệm vụ” riêng, việc chi tiêu cũng trở nên rõ ràng hơn. Bạn sẽ biết mình có thể tiêu bao nhiêu, khoản nào cần giữ lại và những mục tiêu lớn trong tương lai cần được chuẩn bị từ khi nào.