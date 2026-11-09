Muốn tiến bộ, hãy sửa mình ngay

Thiếu tá ĐÀO VĂN TRÍ, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9:

Càng sửa sớm càng tốt cho mình

Để có được kết quả và sự trưởng thành như ngày hôm nay, cùng với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và góp ý chân thành của cấp trên, đồng đội và cấp dưới. Có chiến sĩ mạnh dạn góp ý với tôi rằng, người cán bộ chủ trì không chỉ cần sâu sát, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ huy mà còn phải thực sự gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, tình cảm của bộ đội. Lời góp ý giản dị ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, tôi đã có sự điều chỉnh lớn trong nhận thức, tư duy và phương pháp, tác phong công tác. Trước hết, tôi tự nhắc nhở mình phải thay đổi từ những việc nhỏ nhất, đó là gần gũi với bộ đội hơn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, trực tiếp gặp gỡ nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh và những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ. Tôi chú trọng lắng nghe nhiều hơn, không chỉ nghe báo cáo qua đội ngũ cán bộ mà còn chủ động đối thoại, tiếp thu những ý kiến thẳng thắn, kể cả những ý kiến trái chiều. Trong giải quyết công việc, tôi cố gắng không áp đặt chủ quan mà luôn lắng nghe, phân tích thấu đáo, giải quyết công tâm, hợp tình, hợp lý; nói đi đôi với làm, đã hứa với bộ đội thì phải cố gắng thực hiện...

Theo tôi, mỗi người đều có những ưu điểm, hạn chế riêng. Điều quan trọng là phải có tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa ngay từ khi mới phát hiện. Nếu những hạn chế không được nhận diện và khắc phục kịp thời, lâu dần rất dễ trở thành thói quen, lối tư duy và tác phong cố hữu. Khi đó, việc thay đổi sẽ khó khăn hơn, thậm chí bản thân có thể nảy sinh tâm lý chủ quan, tự bằng lòng với chính mình. Thay đổi càng sớm càng tốt cho chính mình. Nhờ những thay đổi của bản thân mà tôi càng được cấp trên, đồng đội và cấp dưới tin tưởng, tín nhiệm. Tôi nhớ có những thời điểm đơn vị gặp khó khăn, nhiệm vụ nhiều, áp lực lớn, nhưng tập thể cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn đoàn kết, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là điều khiến tôi cảm thấy vui, ý nghĩa nhất!

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 chơi cờ vua trong giờ nghỉ. Ảnh: THANH KHA

Đại úy QNCN NGUYỄN TUẤN NGỌC, lái xe thuộc Tiểu đội 5, Trung đội 3, Đại đội 17, Bộ Tham mưu Quân khu 2:

Càng để lâu càng khó, càng ngại thay đổi

Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của chỉ huy đơn vị và sự chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm của các đồng chí lái xe có thâm niên, tôi từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tác phong, nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng xử trí các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, những góp ý thẳng thắn, chân thành của cấp trên và đồng đội giúp tôi nhận ra hạn chế, khắc phục kịp thời. Đến nay, tôi đã tự tin đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, được chỉ huy đơn vị tin tưởng, đánh giá cao và vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2026. Điều tôi nhớ nhất là lời dặn của Thiếu tá Phùng Văn Thọ, Trung đội trưởng Trung đội Lái xe chính trị, Đại đội 17: “Lái xe chỉ huy không chỉ đòi hỏi chuyên môn giỏi mà còn phải luôn chỉn chu trong tác phong, lời nói và đặc biệt là phải trung thực. Quan trọng hơn, phải coi xe như người bạn thực sự của mình, thường xuyên chăm chút, bảo quản, bảo đảm hệ số kỹ thuật tốt nhất”. Từ đó, tôi luôn chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, không chủ quan trong bất cứ tình huống nào; đồng thời chú trọng rèn luyện tác phong, lời nói, giữ gìn phẩm chất trung thực, tận tụy với công việc.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian thuận lợi nhất để mỗi người học tập, rèn luyện và sửa chữa những hạn chế của bản thân. Nếu nhận ra khuyết điểm mà không sớm khắc phục, lâu dần rất dễ hình thành thói quen, dẫn đến tâm lý ngại thay đổi. Khi tuổi tác và sức khỏe không còn cho phép, việc học tập, rèn luyện sẽ càng khó khăn hơn. Với quân nhân trẻ, sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến ngay từ những ngày đầu công tác sẽ là hành trang quý báu để trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng úy LÊ QUANG TOÀN, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4:

Coi áp lực rèn luyện là động lực

Không ai có thể tự thấy hết hạn chế, khuyết điểm của bản thân nếu thiếu đi những “tấm gương” soi từ tập thể. Vì vậy, sự góp ý chân tình của cấp trên, đồng đội và cấp dưới rất quan trọng. Lời nhận xét từ cấp trên giúp tôi chuẩn hóa lề lối làm việc, quyết đoán, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Sự nhắc nhở từ đồng đội giúp tôi giữ sự khiêm tốn, gần gũi. Trong khi đó, ý kiến từ cấp dưới chính là thước đo khách quan nhất về tính hiệu quả trong quản lý, giúp tôi thu hẹp khoảng cách và thấu hiểu tâm tư bộ đội. Kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi là giai đoạn đầu mới nhận nhiệm vụ quản lý cấp đại đội. Mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng lại thiếu đi sự từng trải, đôi lúc tôi nóng vội, đòi hỏi tiến độ khắt khe, vô tình tạo ra áp lực lớn cho cấp dưới. Trong một buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã chân tình, thẳng thắn chỉ ra biểu hiện nóng vội, đôi khi áp đặt của tôi. Những lời góp ý đã cho tôi một bài học xương máu: Trong công tác chỉ huy, quản lý tuyệt đối không thể nóng vội, duy ý chí; mọi chủ trương, nhiệm vụ khi triển khai đều phải bám sát thực tiễn đơn vị, cân đối khối lượng công việc và tìm ra giải pháp khoa học. Có như vậy mới vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, vừa giữ được sự đoàn kết trong đơn vị.

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn giữ tinh thần cầu thị, coi lời phê bình thẳng thắn là “liều thuốc quý” để hoàn thiện. Hãy duy trì nếp tự soi, tự sửa hằng ngày và coi áp lực rèn luyện là động lực để tôi luyện ý chí, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; khi được góp ý hãy sửa mình ngay, không để thói quen xấu thành tư duy lối mòn, sinh ra tâm lý bảo thủ, ngại thay đổi.

Trung úy TRƯƠNG NGHĨA THỌ, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971, Bộ CHQS TP Đà Nẵng:

Biết tiếp thu, sửa chữa là bản lĩnh

Có những thời điểm, do áp lực công việc và mong muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, tôi mới chỉ chú trọng đến kết quả mà chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến tâm tư, tình cảm và hoàn cảnh của chiến sĩ. Thấy hạn chế của tôi, chỉ huy và đồng đội góp ý: Làm cán bộ không chỉ cần nói cho bộ đội hiểu mà quan trọng hơn là phải làm cho bộ đội tin và tự giác làm theo. Muốn giáo dục, quản lý được chiến sĩ thì trước hết bản thân phải gương mẫu, biết lắng nghe và thực sự quan tâm đến bộ đội. Từ đó, tôi chủ động thay đổi phương pháp quản lý, chỉ huy; tăng cường gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên, giúp đỡ bộ đội.

Nhìn lại quá trình công tác, tôi thấy mình đã tiến bộ, trưởng thành trên nhiều mặt. Kết quả đó có sự quan tâm, giúp đỡ và những ý kiến góp ý chân thành của cấp trên, đồng đội và cấp dưới. Tôi tâm niệm rằng, góp ý không phải để làm cho nhau mất mặt mà là để giúp nhau tiến bộ; tiếp thu góp ý không phải biểu hiện của sự yếu kém mà là tinh thần cầu thị và bản lĩnh của người cán bộ. Đồng thời, trưởng thành không phải là việc một sớm một chiều mà là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ. Mỗi người cần có tinh thần cầu thị, dám nhận khuyết điểm, quyết tâm sửa chữa để ngày càng hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung sĩ LÊ HOÀNG NHẬT HUY, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7:

Sửa sớm để không hình thành thói quen xấu

Quá trình rèn luyện, trưởng thành giúp tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa: Trước hết, mỗi người phải tự giác chấp hành kỷ luật thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu làm được những việc lớn. Bên cạnh đó, phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe, xây dựng nếp sống ngăn nắp, gọn gàng; đặc biệt là biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội khi gặp khó khăn. Lời khuyên của cán bộ khiến tôi tâm đắc và ấn tượng nhất là: Cố gắng phấn đấu trở thành người có đạo đức, có trí tuệ và có sức khỏe để làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Câu nói ấy trở thành động lực để tôi không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm, tránh xa những sai phạm và hướng đến những giá trị tốt đẹp.

Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm phải nghiêm túc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân từ sớm. Bởi nếu không tự giác điều chỉnh, rèn luyện, mỗi người rất dễ buông lỏng bản thân, hình thành những thói quen xấu, thiếu ý thức tổ chức và kỷ luật, ảnh hưởng đến tập thể. Trong sinh hoạt hằng ngày, tôi thường chia sẻ với đồng đội rằng, mỗi người cần nỗ lực phấn đấu để trở thành người có ích, mang lại những giá trị tốt đẹp cho gia đình và xã hội. Đặc biệt, trong môi trường Quân đội, tình đồng chí, đồng đội càng phải được vun đắp bằng sự yêu thương, sẻ chia, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.