Muốn thịt xông khói giữ được vị thơm ngon, đừng bỏ qua những mẹo bảo quản này

Bảo quản thịt xông khói trong ngăn mát tủ lạnh

Nếu gia đình bạn dự định sử dụng thịt xông khói trong thời gian ngắn thì bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh chính là lựa chọn đơn giản và tiện lợi nhất. Theo hướng dẫn, thịt xông khói sau khi mở bao bì có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng một tuần ở nhiệt độ từ 0°C - 4°C.

Với thịt xông khói vẫn còn nguyên bao bì của nhà sản xuất, bạn hãy chú ý hạn sử dụng ghi trên đó. Trong trường hợp đã mở bao bì nhưng chưa dùng đến, bạn hãy dùng màng bọc thực phẩm, bọc kín phần thịt đó lại hoặc đặt trong túi zip, hộp kín rồi mới cho vào ngăn mát để bảo quản.

Thịt xông khói là món ăn thơm ngon, hấp dẫn và được nhiều người yêu thích. Ảnh minh họa

Bảo quản trong ngăn đông để sử dụng được lâu hơn

Nếu gia đình bạn mua nhiều thịt xông khói và chưa có nhu cầu sử dụng ngay thì cấp đông là phương pháp hiệu quả, thích hợp hơn.

Trước khi cho thịt vào ngăn đông, bạn hãy chia thịt thành từng phần nhỏ, vừa đủ cho mỗi lần chế biến. Bạn có thể đặt giấy nến giữa các lớp hoặc cuộn từng lát riêng để chúng không bị dính chặt vào nhau rồi bọc kín và cho vào ngăn đông.

Một mẹo nhỏ đó là hãy ép bớt không khí trong túi trước khi đóng kín. Nhiệt độ trong ngăn đông sẽ giúp kéo dài thời gian bảo quản của thịt lên tới 2 - 3 tháng.

Hút chân không trước khi cấp đông

Nếu muốn kéo dài thời gian bảo quản hơn, trước khi cho thịt vào ngăn đông, bạn hãy hút chân không. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ phần lớn không khí xung quanh thực phẩm trước khi đóng kín túi, nhờ đó hạn chế quá trình oxy hóa, mất nước và tình trạng cháy lạnh trong quá trình cấp đông.

Để kéo dài thời gian sử dụng, bạn có thể bảo quản thịt xông khói trong ngăn mát, ngăn đá tủ lạnh. Ảnh minh họa

Trước khi hút chân không, vẫn nên chia thịt thành từng khẩu phần vừa đủ cho mỗi lần chế biến. Sau khi đóng gói, bạn ghi ngày bắt đầu bảo quản bên ngoài rồi xếp vào ngăn đông để tiện theo dõi hạn sử dụng.

Tuy nhiên, hút chân không sẽ không đồng nghĩa với việc thực phẩm có thể để ở nhiệt độ phòng hay bảo quản vô thời hạn. Thịt vẫn cần được giữ ở nhiệt độ phù hợp và tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm.

Cách bảo quản thịt xông khói khi đã nấu chín

Đối với thịt xông khói sau khi đã chế biến nhưng không dùng hết, bạn hãy để thịt nguội bớt rồi cho vào hộp kín, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Nếu muốn giữ lâu hơn, có thể chia thịt chín thành từng khẩu phần rồi cấp đông. Nên đặt giấy nến giữa các lớp để dễ dàng lấy đúng lượng cần dùng.

Đối với thịt xông khói đã chế biến nhưng không sử dụng hết, bạn hãy cho vào hộp kín rồi cho vào ngăn mát để bảo quản. Ảnh minh họa

Khi ăn, bạn chỉ cần lấy đủ khẩu phần, rã đông đúng cách và làm nóng lại. Phương pháp này rất tiện lợi với những người muốn chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bữa sáng hoặc các món ăn nhanh.

Rã đông đúng cách để thịt giữ được chất lượng

Bảo quản đúng nhưng rã đông sai cách cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Một trong những phương pháp rã đông an toàn đó là chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát cho thịt rã đông từ từ.

Bên cạnh đó, dù áp dụng phương pháp bảo quản nào, bạn vẫn cần kiểm tra thực phẩm trước khi chế biến. Nếu thịt xuất hiện mùi bất thường, bề mặt nhớt hoặc có những thay đổi đáng ngờ về màu sắc và kết cấu thì tốt nhất bạn không nên tiếp tục sử dụng.