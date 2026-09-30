Muốn tập Pilates tại nhà: 8 món đồ người mới nên sắm ngay

Dưới đây là 8 món đồ đáng cân nhắc nếu bạn mới làm quen với bộ môn Pilates.

Thảm tập êm và chống trượt

Đây gần như là món đồ đầu tiên nên có khi tập Pilates tại nhà. Bạn không nhất thiết phải mua thảm được gọi riêng là “thảm Pilates”; một số loại thảm yoga hoặc thảm thể dục có độ dày phù hợp cũng có thể đáp ứng nhu cầu.

Nếu thường tập trên nền gạch hoặc sàn cứng, thảm dày khoảng 6 - 10 mm sẽ giúp các động tác nằm, chống đỡ bằng đầu gối hoặc khuỷu tay dễ chịu hơn. Khả năng chống trượt cũng rất quan trọng để bạn giữ tư thế ổn định.

Thảm tập êm và chống trượt là món đồ đầu tiên nên có khi tập Pilates tại nhà

Vòng Pilates

Vòng Pilates hay Magic Circle là phụ kiện nhỏ gọn nhưng có thể tạo thêm nhiều biến thể cho bài tập. Bạn có thể đặt vòng giữa hai đầu gối, đùi, cổ chân hoặc dùng hai tay để tạo lực ép khi thực hiện động tác.

Với người mới, nên ưu tiên loại có phần đệm hoặc tay cầm để tạo cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với cơ thể. Nhờ kích thước nhỏ, vòng cũng dễ cất gọn sau mỗi buổi tập.

Bóng Pilates mini

Một quả bóng nhỏ có thể khiến những động tác quen thuộc trở nên thú vị hơn. Bóng Pilates mini thường có đường kính khoảng 20 - 30 cm, có thể đặt giữa hai đầu gối, sau lưng hoặc dưới chân để tạo thêm điểm tựa và thử thách khả năng giữ thăng bằng.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với không gian nhỏ bởi sau khi tập, bạn chỉ cần cất bóng vào góc tủ hoặc giỏ đựng dụng cụ.

Dây kháng lực

Nếu muốn tăng độ thử thách mà không cần thêm thiết bị lớn, dây kháng lực là phụ kiện đáng cân nhắc. Khi được kéo căng, dây tạo lực cản giúp cơ bắp phải làm việc nhiều hơn.

Người mới có thể bắt đầu với mức kháng lực nhẹ, sau đó tăng dần khi đã quen. Dây vòng ngắn phù hợp với các bài tập chân, đùi, mông, trong khi dây dài có thể kết hợp với nhiều động tác cho tay và toàn thân.

Tạ nhẹ

Tạ không phải dụng cụ bắt buộc ngay từ đầu. Tuy nhiên, khi đã quen với các bài tập Pilates cơ bản, một đôi tạ nhẹ có thể giúp tăng thêm thử thách cho buổi tập.

Tạ tay phù hợp với các động tác dành cho tay, vai và thân trên; trong khi tạ đeo cổ tay hoặc cổ chân giúp tăng sức nặng mà vẫn giữ hai tay tự do. Với người mới, có thể bắt đầu từ khoảng 0,5 - 1 kg mỗi bên và điều chỉnh theo thể lực.

Foam roller

Sau những phút tập luyện, foam roller có thể trở thành món phụ kiện hữu ích cho phần thả lỏng. Con lăn thường được sử dụng để lăn nhẹ trên một số vùng cơ như chân, lưng hoặc mông.

Không cần chiếm nhiều diện tích, foam roller có thể đặt cạnh thảm để trở thành một lời nhắc rằng buổi tập chưa thực sự kết thúc nếu bạn bỏ qua vài phút thư giãn.

Sau khi vận động, foam roller có thể trở thành món phụ kiện hữu ích cho phần thả lỏng

Gương toàn thân

Một tấm gương lớn vừa giúp góc Pilates trông sáng và rộng hơn, vừa hỗ trợ bạn quan sát tư thế trong quá trình tập. Với một số động tác, việc nhìn lại vị trí tay, chân và cách cơ thể di chuyển có thể giúp bạn dễ nhận biết tư thế của mình hơn.

Nếu không muốn khoan tường, gương đứng toàn thân là lựa chọn linh hoạt. Bạn cũng có thể đặt gương gần cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng cho không gian tập.

Trang phục Pilates thoải mái

Một bộ đồ tập vừa vặn không chỉ giúp bạn dễ vận động mà còn có thể tạo thêm cảm hứng để duy trì thói quen. Áo ôm vừa cơ thể, quần legging co giãn tốt và chất liệu thoáng khí là những lựa chọn phù hợp cho các động tác nằm, kéo giãn hay nâng chân.

Bên cạnh quần áo, tất chống trượt cũng đáng cân nhắc, đặc biệt khi bạn tập trên sàn hoặc thực hiện các động tác cần giữ thăng bằng.