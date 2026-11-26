Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của công tác nghiên cứu pháp lý trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Theo ông Ngọc, Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi quá trình hội nhập quốc tế không chỉ dừng ở việc tham gia mà còn phải chủ động đóng góp vào việc định hình các quy tắc quốc tế. Trong bối cảnh đó, thể chế pháp luật cần trở thành lợi thế cạnh tranh, thay vì là điểm nghẽn đối với hoạt động phát triển.

Ông Ngọc cho rằng hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý cần gắn chặt hơn với thực tiễn, từ việc tư vấn, đề xuất chính sách đến phản biện và góp ý xây dựng pháp luật. Đây cũng là hướng đi mà các đơn vị nghiên cứu thuộc Hội Luật gia Việt Nam cần quan tâm trong thời gian tới.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự chương trình.

Với hơn 100.000 hội viên trên cả nước, Hội Luật gia Việt Nam có nguồn lực chuyên gia, nhà khoa học và những người am hiểu thực tiễn pháp luật. Theo ông Ngọc, việc phát huy nguồn lực này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách.

TS Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện IBLA.

Đối với Viện IBLA, ông Ngọc kỳ vọng đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy thế mạnh nghiên cứu và tăng cường đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế pháp luật.

Được hình thành từ năm 2005 và chính thức ra mắt vào tháng 2/2006, Viện IBLA hướng đến mục tiêu kết nối tri thức pháp lý với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng và có yếu tố quốc tế.

Trong 20 năm qua, Viện triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp luật, đào tạo và tổ chức hội thảo chuyên đề. Nhiều chương trình tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp và xã hội quan tâm như thực thi Luật Đất đai, xử lý tình trạng lãng phí đất công, cũng như các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam trao hoa chúc mừng viện IBLA.

Một dấu mốc đáng chú ý là Viện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 1334/QĐ-CTN ngày 17/8/2026, ghi nhận những thành tích trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý. Phần thưởng được trao tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV diễn ra ngày 7/10/2026 tại Hà Nội.

Tại lễ kỷ niệm, Viện IBLA công bố việc thành lập Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời giới thiệu Trung tâm Tư vấn pháp luật như một đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc pháp lý của người dân và doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Viện công bố 3 hợp đồng dịch vụ với tổng giá trị 7 tỷ đồng, gồm hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng với Tập đoàn Sơn Kim và hai hợp đồng trị giá 1 tỷ đồng mỗi hợp đồng với Công ty TNHH Quản lý bất động sản Highgate và Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen.