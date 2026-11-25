Hành trình khám phá chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp di sản và sức sống của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn cùng sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ

Tối 24.11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam mang tên Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, chiến sĩ, sinh viên và các lực lượng biểu diễn.

Diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026), Muôn sắc Việt Nam được xây dựng như một câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt về lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Với kết cấu gồm ba chương, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với tinh thần sáng tạo đương đại, qua đó khắc họa diện mạo phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

“Muôn sắc Việt Nam” được xây dựng như một câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt về lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam

Mở đầu chương trình là tiết mục khai từ Đất nước muôn đời, gồm hai phần Huyền sử Long Tiên và liên khúc Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh qua sự thể hiện của các ca sĩ: Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy...

Cùng với sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, trống hội Công an Nhân dân, khối chiến sĩ Bộ Quốc phòng và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã tạo nên không khí hào hùng, mở ra câu chuyện về nguồn cội và truyền thống dân tộc.

Tiếp đó, chương trình chính thức bước vào Chương I mang chủ đề Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.

Thông qua hoạt cảnh Tiếng vọng ngàn năm, ca khúc Đất Việt tiếng vọng ngàn đời cùng clip nghệ thuật tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, chương trình nhấn mạnh thông điệp “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Các ca khúc Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh, Người Hà Nội, Đường lên phía trước, Hạt gạo làng ta, Hát cho dân tôi nghe, Đất nước trọn niềm vui và Giai điệu tự hào tiếp nối mạch cảm xúc, tái hiện những dấu mốc lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Tấn Minh, Quốc Thiên, Hương Tràm, Đông Hùng, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Quốc Thiên...

Ở Chương II, Muôn sắc di sản, không gian nghệ thuật mở rộng với những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền.

Ca khúc Thương ca tiếng Việt và Thư pháp mở đầu chương, trước khi khán giả đến với tiết mục Bức tranh di sản quy tụ các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và nhân dân từ các địa phương.

Những thanh âm và sắc màu văn hóa tiếp tục được thể hiện qua Ngọn lửa cao nguyên với âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên, Bài ca đất phương Nam và Việt Nam tinh hoa.

Sự kết hợp giữa dàn nhạc dân tộc, các khối diễn viên múa, nghệ sĩ, nghệ nhân và đại diện các dân tộc góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về di sản văn hóa Việt Nam.

Chương III mang chủ đề Bản sắc vươn xa tập trung thể hiện sự tiếp nối và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Những ca khúc Tiếng ru cội nguồn, Made in Vietnam, liên khúc Lý cò style - Rock hạt gạo, Máu đỏ da vàng và Nhà tôi có treo một lá cờ được lựa chọn với sự tham gia của NSND Tự Long, NSND Thanh Hoa, Cheng, OSAD, Đông Hùng, Phương Mỹ Chi, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Đức Phúc...

Đặc biệt, tiết mục Nhà tôi có treo một lá cờ của Noo Phước Thịnh được kết hợp với màn pháo hoa tầm cao trong 30 giây cuối bài, tạo điểm nhấn cho phần trình diễn.

Khép lại phần chương trình truyền hình trực tiếp là ca khúc Rạng ngời văn hóa Việt Nam do tập thể nghệ sĩ tham gia chương trình biểu diễn.

Sau đó, khán giả tiếp tục thưởng thức màn pháo hoa lập trình kết hợp hòa tấu âm nhạc dân gian đương đại gồm các giai điệu Múa sạp Xòe hoa - Lý ngựa ô - Trống cơm, do nhạc sĩ, nghệ sĩ Dzung trình diễn.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, di sản truyền thống và những sáng tạo đương đại, Muôn sắc Việt Nam tạo nên một hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ huyền sử nguồn cội đến bản sắc văn hóa trong đời sống hôm nay, cùng hướng tới thông điệp tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc.