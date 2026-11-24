Đến với chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, đoàn Hà Tĩnh giới thiệu tiết mục “Ví đò đưa sông La” qua phần trình diễn của Nghệ nhân ưu tú Phạm Thế Nhuần và Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh. Ông Nguyễn Tiến Chương chia sẻ, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tin tưởng giao nhiệm vụ đưa hai nghệ nhân tham gia chương trình, ông cảm thấy rất xúc động và tự hào.

Với 36 năm hoạt động nghệ thuật, từng tham gia nhiều chương trình biểu diễn, ông Nguyễn Tiến Chương đặc biệt ấn tượng trước quy mô sân khấu, sự đầu tư công phu và số lượng diễn viên đông đảo của “Muôn sắc Việt Nam”. Theo ông, chương trình là dịp để các nghệ sĩ, nghệ nhân từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc trong di sản văn hóa quê hương tới công chúng Thủ đô và cả nước.

Ông Nguyễn Tiến Chương (ở giữa) cùng nghệ nhân ưu tú Phạm Thế Nhuần và Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh. Ảnh: MK-PH

Điều khiến ông Chương xúc động hơn cả là sự hào hứng, say mê của hai nghệ nhân Hà Tĩnh. Dù còn nhiều thời gian mới đến giờ biểu diễn, các nghệ nhân đã chủ động chuẩn bị trang phục, hóa trang từ sớm với mong muốn mang đến phần trình diễn chỉn chu nhất. Sự tận tâm ấy không chỉ thể hiện tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống mà còn cho thấy niềm tự hào, trách nhiệm của những người đang trực tiếp gìn giữ di sản.

Từ câu chuyện của các nghệ nhân, ông Nguyễn Tiến Chương cho rằng, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng phát triển, việc đổi mới phương thức biểu diễn, đưa nghệ thuật truyền thống thích ứng với thị hiếu đương đại là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, quá trình đổi mới phải dựa trên nền tảng tôn trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa của từng địa phương.

Đặc biệt, cần có sự quan tâm, đầu tư và những chính sách hỗ trợ thiết thực đối với đội ngũ nghệ nhân. Bởi họ không chỉ là những người nắm giữ, thực hành di sản mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc trao truyền tri thức, kỹ năng và tình yêu văn hóa truyền thống cho các thế hệ kế tiếp.

Cùng với đó, truyền thông cần phát huy vai trò kết nối di sản với công chúng. Việc tăng cường quảng bá, tạo thêm không gian biểu diễn, giao lưu sẽ giúp những làn điệu dân ca, các loại hình nghệ thuật truyền thống có cơ hội đến gần hơn với cộng đồng, từ đó khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc.

Theo ông Nguyễn Tiến Chương, với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình “Muôn sắc Việt Nam” là một minh chứng sinh động cho sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ý nghĩa của những chương trình như vậy không chỉ nằm ở việc đưa di sản lên sân khấu lớn mà còn tạo động lực để các nghệ nhân tiếp tục cống hiến, để những giá trị văn hóa truyền thống được nuôi dưỡng và phát huy bền vững trong đời sống đương đại.