“Muôn sắc Việt Nam”: Tôn vinh di sản, khẳng định bản sắc
Tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đó là thông điệp xuyên suốt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”, diễn ra tối 24/11 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội cùng đông đảo nhân dân theo dõi tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và thông qua sóng truyền hình trực tiếp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/muon-sac-viet-nam-ton-vinh-di-san-khang-dinh-ban-sac-24626112518595226.htm