Muôn sắc Việt Nam - tỏa sáng bản sắc, lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực sáng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Với quy mô dàn dựng hoành tráng, sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, chương trình không chỉ mang đến một đêm hội nghệ thuật đặc sắc mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim hàng vạn khán giả.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/muon-sac-viet-nam-toa-sang-ban-sac-lan-toa-tinh-yeu-to-quoc-24626112522054368.htm