Không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, chương trình còn khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền bản sắc Việt Nam trong mỗi người.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” đã tạo nên một đêm hội văn hóa giàu cảm xúc tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: HNM.

Hội tụ tinh hoa văn hóa trong không gian nghệ thuật hoành tráng

Tối 24-11, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực sáng trong không khí của một ngày hội văn hóa đặc biệt. Hàng vạn khán giả cùng hội tụ, hòa mình vào chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Sự kiện do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị tổ chức chương trình.

Chương trình tái hiện màu sắc văn hoá di sản sống động. Ảnh: Phạm Hùng.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) được tổ chức, đồng thời đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Trong dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt ấy, “Muôn sắc Việt Nam” trở thành điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Không đơn thuần là một đêm biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn là dịp kết nối những trái tim Việt Nam trong niềm tự hào về quê hương, đất nước và cội nguồn dân tộc. Đặc biệt, chương trình dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ nổ khí ga tại phố Nguyễn Văn Tuyết, thể hiện sự sẻ chia, tinh thần nhân văn trước những mất mát của người dân.

“Muôn sắc Việt Nam” được tạo nên từ ý tưởng nghệ thuật xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Sức hấp dẫn của “Muôn sắc Việt Nam” được tạo nên từ ý tưởng nghệ thuật xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó, chương trình khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập. Chương trình gồm phần khai từ và ba chương nghệ thuật: “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, với sự hội tụ của các nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ cùng những giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long cùng những gương mặt trẻ được yêu mến như Noo Phước Thịnh, Erik, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi… tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ, thể hiện sức sống và sự tiếp nối của mạch nguồn văn hóa dân tộc.

Phần khai từ “Đất nước muôn đời”, đưa khán giả trở về huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ. Ảnh: HNM

Mở đầu chương trình là phần khai từ “Đất nước muôn đời”, đưa khán giả trở về huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ qua hai phần biểu diễn “Huyền sử Long Tiên” và liên khúc “Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh”. Từ câu chuyện chung nguồn cội, hành trình nghệ thuật tiếp tục được mở ra với những giá trị văn hóa đã bồi đắp nên bản sắc Việt Nam.

Nếu chương I “Văn hóa soi đường” khẳng định vai trò của văn hóa trong tiến trình lịch sử và phát triển đất nước qua các tiết mục “Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh”, “Người Hà Nội”, “Đường lên phía trước”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Giai điệu tự hào”… thì chương II “Muôn sắc di sản” là không gian hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền.

Tiết mục “Bức tranh di sản” với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và nhân dân nhiều địa phương đã mở rộng không gian văn hóa từ Bắc vào Nam. Qua âm nhạc và các hình thức trình diễn đặc sắc, nhiều giá trị di sản được tái hiện sinh động, trong đó có những loại hình di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát xoan, ca trù, đờn ca tài tử, Nhã nhạc cung đình Huế… Mỗi loại hình mang một sắc thái riêng, cùng tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Điệu múa Lục cúng hoa đăng, một vũ khúc cung đình đặc sắc của Nhã nhạc cung đình Huế. Ảnh: Ngọc Tú

Rộn ràng điệu múa xoè. Ảnh: Phạm Hùng

Âm hưởng núi rừng Tây Nguyên vang lên qua ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên” của nhạc sĩ Trần Tiến, do Y Garia và Đỗ Hoàng Hiệp biểu diễn. Ảnh: Phạm Hùng.

Muôn sắc văn hoá dân tộc Việt Nam cùng hội tụ trên sân khấu tạo nên bức tranh di sản sống động. Ảnh: Ngọc Tú.

Đặc biệt, tiết mục “Thương ca tiếng Việt” do ca sĩ Mỹ Tâm cùng các giọng ca thiếu nhi thể hiện đã khơi gợi tình yêu tiếng Việt, kết nối các thế hệ bằng ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Tiết mục “Thư pháp” qua giọng hát Tùng Dương, kết hợp hình ảnh ông đồ bên nghiên mực, giấy đỏ tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng đạo lý của người Việt.

Phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc "Thương ca tiếng Việt". Ảnh: HNM.

Đến chương III “Bản sắc vươn xa”, chương trình mở ra diện mạo trẻ trung, năng động và tự tin hội nhập. Trên nền tảng văn hóa dân tộc, những chất liệu quen thuộc được các nghệ sĩ sáng tạo, làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Đặc biệt, khi những ca khúc “Máu đỏ da vàng”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” được vang lên đã đẩy cảm xúc của chương trình lên cao.

Hình ảnh thanh niên Việt Nam trong màu áo xanh tình nguyện hòa mình cùng khán giả ở tiết mục “Nhà tôi có treo một lá cờ” tạo nên khoảnh khắc xúc động, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Hình ảnh thanh niên Việt Nam trong màu xanh tình nguyện hòa vào cùng khán giả. Ảnh: Quang Thái

Ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” khép lại phần biểu diễn trong những cảm xúc tự hào và xúc động. Điệp khúc “Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn/Còn văn hóa giúp bao đời ta khôn lớn” được đông đảo khán giả hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc cộng hưởng đầy ý nghĩa, lan tỏa tình yêu văn hóa, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” khép lại phần biểu diễn trong những cảm xúc tự hào và xúc động. Ảnh: HNM

Đặc biệt, màn pháo hoa tầm cao kết hợp hòa tấu âm nhạc dân gian đương đại qua các giai điệu “Múa sạp - Xòe hoa - Lý ngựa ô - Trống cơm” đã tạo nên điểm nhấn rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình. Âm hưởng ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” vang lên giữa không gian pháo hoa, khép lại đêm diễn trong không khí hân hoan, hào hùng và xúc động.

Khi “non sông hoà nhịp”

Một trong những thành công nổi bật của “Muôn sắc Việt Nam” là tái hiện không gian văn hóa dân tộc một cách sinh động, tinh tế. Di sản không chỉ được giới thiệu như những giá trị tĩnh tại mà được đặt trong không gian trình diễn sống động, có sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng. Bằng việc kết hợp chất liệu truyền thống với công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, qua đó khơi dậy ý thức trân trọng và trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Khán giả củhòa cùng những giai điệu văn hóa của dân tộc. Ảnh: Quang Thái - Duy Khánh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” khép lại trong không khí rực rỡ. Ảnh: Ngọc Tú

Sức hút của chương trình được thể hiện ngay từ trước giờ khai màn. Khoảng 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và đầy háo hức. Từ khán đài đến khu vực fanzone, nhiều người khoác lên mình trang phục cờ đỏ sao vàng, áo dài truyền thống, cùng chờ đón những màn trình diễn. Không ít khán giả từ các địa phương khác đến Hà Nội; nhiều du khách và bạn bè quốc tế cũng có mặt để thưởng thức chương trình nghệ thuật đậm bản sắc Việt Nam.

Vượt quãng đường từ Ninh Bình đến Hà Nội, anh Đỗ Văn Nhân mong muốn được thưởng thức những giọng ca thuộc nhiều thế hệ, từ các nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa đến những ca sĩ được yêu mến hiện nay. Trong khi đó, anh Nadi Sebaa, du khách đến từ Champis (Pháp), bày tỏ sự háo hức khi được trải nghiệm một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ nhiều loại hình biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Anh Nadi Sebaa, du khách đến từ Champis (Pháp). Ảnh: Kiều Thu Thoan.

Với những người trẻ như Đức San, Đăng Quang, sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, hình ảnh hàng chục nghìn người cùng hội tụ để thưởng thức chương trình nghệ thuật tôn vinh văn hóa dân tộc mang ý nghĩa đặc biệt. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, thêm trân trọng truyền thống và ý thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ bản sắc Việt Nam.

Niềm vui, sự háo hức và tự hào không chỉ hiện diện tại sân vận động mà còn lan tỏa đến đông đảo người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc thông qua truyền hình và hệ thống màn hình LED tại các khu vực công cộng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích, tự hào và gửi lời cảm ơn tới Hà Nội vì đã tổ chức thành công một chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia. Những phản hồi ấy cho thấy sức lan tỏa của một sự kiện không chỉ nằm ở số lượng người tham dự mà còn ở những cảm xúc, tình cảm và thông điệp được khơi dậy trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định: “Văn hóa là điều cha ông trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau”. Đồng chí Trần Đức Thắng cũng nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản mà còn khẳng định nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình biểu diễn nghệ thuật thông thường, “Muôn sắc Việt Nam” đã trở thành không gian kết nối cộng đồng, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được đánh thức bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Từ huyền tích nguồn cội, những làn điệu dân gian, di sản đặc sắc đến các sáng tạo nghệ thuật đương đại, tất cả hòa quyện trong bản hòa ca về đất nước và con người Việt Nam.

Dư âm của đêm diễn không chỉ nằm ở sân khấu hoành tráng, những màn trình diễn mãn nhãn hay pháo hoa rực rỡ, mà còn ở niềm tự hào khi hàng vạn trái tim cùng chung nhịp đập hướng về Tổ quốc. Đó chính là giá trị sâu sắc mà chương trình mang lại: khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trong đời sống đương đại, vươn xa trên hành trình hội nhập.