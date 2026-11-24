Đại tiệc nghệ thuật tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chính thức bắt đầu lúc 20h ngày 24-11-2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), với thời lượng 120 phút. Đây là hoạt động điểm nhấn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 / 24-11-2026).

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình được xây dựng như một hành trình xuyên suốt từ nguồn cội dân tộc, truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước đến những thành tựu, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

Đêm nghệ thuật được kết cấu gồm phần khai từ “Đất nước muôn đời”, ba chương nghệ thuật và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”.

Phần khai từ đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, khơi dậy niềm tự hào chung nguồn cội, tình đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Chương I, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, khắc họa sức mạnh của văn hóa trong dòng chảy lịch sử dân tộc, từ đời sống bình dị đến những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và niềm vui thống nhất non sông

Chương II, “Muôn sắc di sản”, là cuộc hội ngộ của các sắc màu văn hóa vùng miền. Điểm nhấn là tiết mục “Bức tranh di sản”, tái hiện 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, với sự góp mặt của các nghệ nhân, những người trực tiếp gìn giữ và trao truyền di sản.

Các nghệ nhân tham gia tổng duyệt chương trình Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: HNM

Chương III, “Bản sắc vươn xa”, thể hiện sức sống của văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại, thông qua những sáng tạo nghệ thuật kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại, khẳng định tinh thần hội nhập và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới.

Đáng chú ý, ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” được nhóm sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng cho chương trình, qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, trong đó có NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia, Thu Hằng...

Ca sĩ Tùng Dương tham gia tổng duyệt chương trình. Ảnh: HNM

Các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Thiên Kim, Kim Cương, Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết và Ngô Tuệ Mẫn cũng góp mặt trong chương trình, thể hiện tinh thần tiếp nối các giá trị văn hóa giữa các thế hệ.

Khán giả sẽ được thưởng thức những màn kết hợp nghệ thuật đặc biệt như liên khúc “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui” với NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh, Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc; tiết mục “Made in Việt Nam” với NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi; “Tiếng ru cội nguồn” với NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD.

Không gian trình diễn có diện tích khoảng 3.000m², được thiết kế đa điểm với hình tượng trống đồng, cánh chim Lạc, kết hợp hệ thống màn hình LED, 16 bàn nâng và công nghệ sân khấu hiện đại.

Năm khu vực khán giả mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập được bố trí quanh sân khấu, tạo hình bông hoa đại đoàn kết, chuyển tải thông điệp “Muôn sắc văn hóa - Một nghĩa đồng bào”.

Màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật cũng là một trong những điểm nhấn được mong chờ trong đêm nghệ thuật tối nay.

Những lưu ý để khán giả tận hưởng trọn vẹn đêm hội.

Trận địa pháo hoa sáng 24-11 sẵn sàng khai hoả. Ảnh: Ngọc Tú

Với quy mô khoảng 50.000 đại biểu và khán giả, trong đó có 38.000 vé miễn phí dành cho công chúng, Ban tổ chức đã triển khai đồng bộ các phương án đón tiếp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường.

Thời gian đón khán giả: Từ 15h đến 17h30 ngày 24-11. Khán giả cần chủ động sắp xếp thời gian, đến sớm để thực hiện các thủ tục kiểm soát an ninh, check-in và ổn định vị trí trước khi chương trình bắt đầu.

Ban tổ chức lưu ý, vé tham dự chỉ xác định khu vực, không ấn định số ghế cụ thể. Vì vậy, khán giả cần nghiên cứu trước sơ đồ sân vận động, di chuyển đúng cổng, đúng khu vực ghi trên vé và chủ động lựa chọn vị trí thưởng thức chương trình.

Khi đến tham dự, khán giả cần chuẩn bị vé cùng giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản cứng để thuận tiện cho việc đối chiếu thông tin; chấp hành các quy định về vật dụng được phép mang vào sân và hướng dẫn của lực lượng an ninh, tình nguyện viên.

Đặc biệt, tại khu vực check-in, khán giả sẽ được Ban tổ chức tặng áo mưa và gậy ánh sáng (lightstick) để cùng tạo nên biển ánh sáng trong đêm nghệ thuật.

Do chương trình diễn ra ngoài trời, khán giả cần chủ động mặc đủ ấm, bảo đảm sức khỏe. Ban tổ chức cũng khuyến khích công chúng lựa chọn áo dài, trang phục truyền thống của các dân tộc hoặc trang phục có họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam để cùng tạo nên “Biển Sắc Việt” trên các khán đài Mỹ Đình.

Mỗi khán giả không chỉ là người thưởng thức nghệ thuật mà còn có thể trở thành một sắc màu văn hóa, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của đêm hội.

Về phương án tổ chức giao thông, từ 17h đến 24h ngày 24-11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên (trừ các phương tiện thuộc diện được phép lưu thông) và hạn chế các phương tiện khác trên một số tuyến đường.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự diễn ra liên tục. Ảnh: HNM

Các tuyến đường chịu ảnh hưởng gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.

Khán giả nên ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chủ động lựa chọn lộ trình, gửi phương tiện tại các điểm được bố trí, không dừng, đỗ xe tùy tiện gây cản trở giao thông.

Ban tổ chức tiếp tục khuyến cáo người dân không mua bán, chuyển nhượng vé qua các kênh không chính thức; không chuyển tiền đặt cọc, trả phí giữ chỗ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ danh tính.

Đối với khán giả không có điều kiện đến sân vận động, chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Khung giờ truyền hình trực tiếp của Hà Nội dự kiến từ 19h đến 22h, trong đó từ 19h đến 20h là các hoạt động bên lề, không khí trước giờ khai màn và các tiết mục mở màn; từ 20h đến 22h là chương trình nghệ thuật chính thức.

Màn hóa thân của diễn viên Phương Nam trong buổi tổng duyệt. Ảnh: HNM

Chỉ còn ít giờ nữa, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành điểm hẹn của những người yêu văn hóa Việt Nam. Cùng với sự chuẩn bị của Ban tổ chức và các nghệ sĩ, ứng xử văn minh, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành các quy định của mỗi khán giả sẽ góp phần làm nên một đêm hội an toàn, trọn vẹn và giàu bản sắc trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.