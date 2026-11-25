Ngày Văn hoá Việt Nam

Tối 24/11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), concert “Muôn sắc Việt Nam” đưa khán giả qua hành trình âm nhạc từ nguồn cội dân tộc đến những sáng tạo hôm nay. Các ca khúc được kết nối trong một mạch biểu diễn, khi hào hùng, khi gần gũi, tha thiết, khi sôi động với những cách kết hợp mới.

Tiết mục mở màn. Ảnh: Ngọc Tú

Sự góp mặt của những giọng ca gạo cội, nghệ sĩ trẻ và các ca sĩ nhí tạo nên những cuộc gặp gỡ đáng chú ý. Trên cùng sân khấu, mỗi thế hệ góp tiếng hát, phong cách và tình cảm riêng vào đêm hội tôn vinh văn hóa Việt Nam.

Những giai điệu chung niềm tự hào

Đúng 20 giờ, phần mở đầu từ “Đất nước muôn đời” mở ra với “Huyền sử Long Tiên” và liên khúc “Dòng máu Lạc Hồng – Việt Nam kiêu hãnh”. Hình ảnh trống đồng, chim lạc cùng huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ tạo bối cảnh cho những giai điệu hướng về nguồn cội.

Sân khấu rộng 3.000 m² tạo điểm nhấn trong đêm concert “Muôn sắc Việt Nam”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy cùng góp giọng, kết hợp với trống hội, múa và các lực lượng biểu diễn. Âm hưởng hào sảng của liên khúc tạo không khí sôi động ngay từ đầu chương trình, đưa hàng vạn khán giả hòa vào đêm nhạc.

Võ Hạ Trâm bày tỏ niềm hạnh phúc khi thể hiện “Việt Nam kiêu hãnh”, cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân từ nhiều vùng miền hội tụ. “Đây thực sự là một chương trình nghệ thuật rực rỡ, đa sắc màu, mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Các ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy trên sân khấu "Muôn sắc Việt Nam".

Với cô, niềm vui được biểu diễn còn gắn với mong muốn tiếp tục cống hiến. Nữ ca sĩ cho rằng mỗi nghệ sĩ đều có trách nhiệm góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.

Tiếp nối phần mở màn, chương “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đưa âm nhạc đến với đời sống bình dị, lịch sử đấu tranh và niềm vui thống nhất đất nước. Trong “Người là Hồ Chí Minh”, Anh Tú gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn qua tiếng hát. Nam ca sĩ mong giữ chiều sâu của tác phẩm, đồng thời tạo dấu ấn bằng những bản phối mang sức sáng tạo của thế hệ mình.

Anh Tú và Hương Tràm hát liên khúc Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh

Ở sắc thái gần gũi hơn, “Hạt gạo làng ta” được thể hiện bởi Ali Thục Phương cùng các ca sĩ nhí. Ali Thục Phương hy vọng những giai điệu thân thương gợi lại tuổi thơ của ông bà, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong các bạn nhỏ.

Ca sĩ Ali Thục Phương cùng các nghệ sĩ nhí thể hiện "Hạt gạo làng ta".

Mạch cảm xúc được nối dài trong “Đất nước trọn niềm vui”, với sự hòa giọng của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa cùng Đức Phúc, Erik và Hòa Minzy. Những nghệ sĩ có hành trình nghề nghiệp khác nhau cùng thể hiện một ca khúc, tạo nên hình ảnh đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Tiếng Việt, câu hát dân gian và những cuộc hòa giọng

Bước sang “Muôn sắc di sản”, chương trình mở rộng không gian âm nhạc bằng những tác phẩm gắn với ngôn ngữ, phong tục và văn hóa vùng miền. Mỹ Tâm cùng các giọng ca thiếu nhi Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết, Ngô Tuệ Mẫn và hợp xướng thiếu nhi thể hiện “Thương ca tiếng Việt”, sáng tác nhạc Đức Trí, lời Hà Quang Minh.

Mỹ Tâm cùng các giọng ca thiếu nhi thể hiện “Thương ca tiếng Việt”.

Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và các em nhỏ tạo điểm nhấn cho tiết mục về tiếng mẹ đẻ. Trong mạch chương trình, tình yêu văn hóa được gợi lên từ tiếng nói gần gũi, gắn bó với mỗi người từ thuở nhỏ.

Tiếp đó, Tùng Dương mang đến “Thư pháp” của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Hình ảnh ông đồ bên nghiên mực, giấy đỏ cùng Văn Miếu – Quốc Tử Giám trên màn hình sân khấu bổ sung cho phần trình diễn, gợi nhắc truyền thống hiếu học và sự trân trọng chữ nghĩa.

Quốc Thiên góp giọng với “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời”. Nam ca sĩ chia sẻ, phía sau mỗi màn trình diễn là công sức của rất nhiều người. Điều ấy khiến anh càng ý thức phải chuẩn bị nghiêm túc, chỉn chu để đáp lại tâm huyết của tập thể và sự mong đợi của công chúng.

Âm hưởng Tây Nguyên được Đỗ Hoàng Hiệp và Y Garia mang đến qua “Ngọn lửa cao nguyên”. Đỗ Hoàng Hiệp mong tiếng hát trở thành cầu nối, gắn kết mọi người bằng tình yêu quê hương và niềm tự hào về bản sắc văn hóa.

Không gian văn hoá Tây Nguyên được khắc hoạ qua ca khúc "Ngọn lửa cao nguyên".

Không gian vùng miền tiếp tục được mở rộng trong “Bức tranh di sản”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và người dân địa phương. Hát xoan, ca trù, đờn ca tài tử, Nhã nhạc cung đình Huế góp thêm sắc màu trước khi Hoàng Thùy Linh, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú và Erik cùng thể hiện “Việt Nam tinh hoa”, khép lại chương bằng tinh thần biểu diễn trẻ trung.

Để những giai điệu nguồn cội tiếp tục ngân vang

Mạch âm nhạc chuyển sang “Bản sắc vươn xa” với những tiết mục khai thác chất liệu truyền thống trong cách thể hiện mới. “Tiếng ru cội nguồn” có sự góp mặt của NSND Tự Long, Cheng, Đông Hùng và OSAD, đưa hình ảnh lời ru vào cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sĩ khác nhau về thế hệ và phong cách.

OSAD bày tỏ niềm tự hào khi được thể hiện những sáng tác về nguồn cội trên sân khấu chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Nam rapper mong các thế hệ cùng gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, lịch sử dân tộc.

“Made in Vietnam” của DTAP, qua phần thể hiện của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh.

Sự kết hợp nhiều thế hệ tiếp tục hiện diện trong “Made in Vietnam” của DTAP, qua phần thể hiện của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh. Phương Mỹ Chi sau đó mang đến liên khúc “Lý cò style – Rock hạt gạo”, đặt chất liệu dân gian cạnh âm hưởng rock, tạo thêm sự thay đổi về màu sắc và nhịp điệu.

Ở phần tiếp theo, Hòa Minzy và Đức Phúc hòa giọng trong “Máu đỏ da vàng”; Noo Phước Thịnh thể hiện “Nhà tôi có treo một lá cờ”. Những ca khúc về đất nước được nối tiếp bằng “Rạng ngời văn hóa Việt Nam”, với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ. Các giọng hát từng xuất hiện trong những tiết mục riêng cùng hội tụ ở ca khúc chủ đề.

Ca sĩ Đức Phúc

Ca sĩ Hoà Minzy

Phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu” đưa không khí ngày hội lên cao với pháo hoa kết hợp âm nhạc dân gian đương đại. Những giai điệu “Múa sạp – Xòe hoa – Lý ngựa ô – Trống cơm” và “Như có Bác trong ngày đại thắng” vang lên, khép lại đêm diễn tại Mỹ Đình.

Đi qua các phần trình diễn, tình yêu đất nước được thể hiện bằng nhiều sắc thái: lòng biết ơn, ký ức tuổi thơ, tình yêu tiếng Việt và niềm hạnh phúc được hát cùng các thế hệ đồng nghiệp. Những ca khúc cùng sự kết nối giữa các nghệ sĩ đã góp phần làm nên dấu ấn âm nhạc của “Muôn sắc Việt Nam”.