Muôn sắc Việt Nam - Nhịp đập trước giờ khai màn
Khi Hà Nội lên đèn tối 24/11, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành điểm hẹn của âm nhạc, di sản và niềm tự hào dân tộc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trước giờ khai hội, không khí háo hức, mong chờ đang lan tỏa trong đông đảo khán giả hướng về đêm hội văn hóa đặc biệt này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/muon-sac-viet-nam-nhip-dap-truoc-gio-khai-man-246261124182803701.htm