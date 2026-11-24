Ngay từ sớm, đông đảo người dân đã có mặt, háo hức chờ đợi những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, nơi các giá trị văn hóa truyền thống giao thoa cùng hơi thở hiện đại, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Tự hào khi được hòa mình giữa biển người

Bên trong sân vận động, các khu vực fanzone dần kín khán giả. Không gian sân khấu rộng lớn, hệ thống ánh sáng, màn hình LED cùng các hạng mục dàn dựng công phu càng làm tăng sự mong đợi. Có mặt trên khán đài A, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội) không giấu được niềm vui khi trở thành một trong những khán giả trực tiếp tham dự concert “Muôn sắc Việt Nam”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội) không giấu được niềm vui khi trở thành một trong những khán giả trực tiếp tham dự concert “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: Trần Long

Chị Thùy Dung cho biết, bản thân cảm thấy may mắn khi có được tấm vé tham dự chương trình, được trực tiếp trải nghiệm bầu không khí tại sân vận động Mỹ Đình. Ngay từ khi đặt chân đến đây, chị đã cảm nhận được sự náo nhiệt, hân hoan và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ dòng người đông đảo.

Chị đặc biệt ấn tượng với quy mô chương trình, sân khấu rực rỡ, sự đầu tư công phu cũng như công tác tổ chức, đón tiếp chu đáo, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến chị xúc động nhất là được đứng giữa hàng nghìn khán giả cùng chung tình yêu đất nước, cùng chờ đợi những giai điệu tự hào và những khoảnh khắc nghệ thuật ý nghĩa.

Theo chị Dung, có những cảm xúc chỉ khi trực tiếp có mặt, được nhìn, được nghe và hòa mình vào không khí ấy mới có thể cảm nhận trọn vẹn. Chị cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện mạnh mẽ qua sự hiện diện của đông đảo khán giả. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ, một kỷ niệm đẹp và cũng là niềm tự hào khi được là người Việt Nam.

Bạn Chu Thị Như Xuân (bên trái) và mẹ. Ảnh: Trần Long

Cùng chung cảm xúc háo hức, tại fanzone Bản Sắc C, bạn Chu Thị Như Xuân ở xã An Khánh, Hà Nội chia sẻ, việc lần đầu được trực tiếp hòa mình vào không khí của một chương trình nghệ thuật có quy mô lớn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là trải nghiệm đặc biệt.

Ngay khi bước vào sân vận động, Xuân cảm nhận rõ không khí sôi động, náo nhiệt. Dòng người đổ về ngày càng đông, ai cũng háo hức, mong chờ. Bạn trẻ thực sự choáng ngợp trước không gian rộng lớn và sân khấu được đầu tư công phu. Từ hệ thống ánh sáng, màn hình LED đến cách bố trí không gian đều tạo nên một tổng thể ấn tượng, khiến sự mong chờ những tiết mục nghệ thuật càng lớn hơn.

Một điều khác khiến Như Xuân có thiện cảm là công tác tổ chức khá chu đáo. Các khâu hướng dẫn, kiểm soát vé và hỗ trợ khán giả được triển khai chuyên nghiệp, tạo cảm giác thuận tiện cho người tham dự. Với Xuân, đây không đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn tình yêu và niềm tự hào đối với những giá trị Việt Nam. Bạn mong chương trình sẽ mang đến nhiều tiết mục đặc sắc và những cảm xúc đáng nhớ cho tất cả khán giả.

Bà Phạm Thị Tuyết Mai (phường Nghĩa Đô). Ảnh: Hồng Thái

Cũng có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ sớm, bà Phạm Thị Tuyết Mai (56 tuổi, phường Nghĩa Đô) bày tỏ sự háo hức khi được tham dự một chương trình văn hóa có quy mô lớn, quy tụ đông đảo người dân.

“Tôi rất mong chờ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Đây là dịp để mọi người cùng gặp gỡ, giao lưu, chung vui và hòa mình vào không khí của ngày hội văn hóa Việt Nam. Tôi muốn được trực tiếp cảm nhận không khí sự kiện, đồng thời cùng mọi người lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc”, bà Tuyết Mai chia sẻ.

Theo bà Tuyết Mai, dù chưa có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ về nội dung chương trình, bà vẫn rất mong đợi được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật, văn hóa tại sự kiện. Bà đánh giá công tác đón tiếp, kiểm soát người vào sân vận động được tổ chức khá thuận lợi. Người dân xếp hàng trật tự, thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức, không phải chờ đợi quá lâu. Nhìn chung, không khí trước giờ diễn ra chương trình khá ổn định, mọi người đều có ý thức và hào hứng tham gia.

Kết nối các thế hệ, lan tỏa tình yêu văn hóa Việt

Không chỉ mong chờ những màn trình diễn quy mô lớn, nhiều khán giả đến với “Muôn sắc Việt Nam” còn dành sự quan tâm đặc biệt đến thông điệp văn hóa mà chương trình hướng tới. Với những người trẻ, đây là cơ hội để tiếp cận các giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, hiện đại; với những khán giả thuộc thế hệ trước, chương trình còn gợi lên niềm tự hào về bản sắc và cội nguồn dân tộc.

Bạn Nguyễn Văn Quang ở xã Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh: Trần Long

Có mặt tại fanzone Cội Nguồn C, bạn Nguyễn Văn Quang ở xã Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, điều khiến bạn hào hứng khi tham dự chương trình không chỉ là cơ hội thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà còn là ý nghĩa văn hóa mà concert hướng tới.

Quang cảm thấy vinh dự và may mắn khi có tấm vé tham dự chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam - Văn hóa soi đường, non sông hòa nhịp”. Theo bạn, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, tạo cơ hội để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị truyền thống, vẻ đẹp bản sắc dân tộc và tinh thần Việt Nam.

Dù thời tiết hôm nay lạnh, không khí tại sân vận động vẫn rất sôi động. Mọi người đều rạng rỡ, hào hứng và tràn đầy năng lượng. Quang cảm nhận được tình yêu văn hóa dân tộc đang kết nối mọi người trong một không gian vừa trẻ trung, vừa giàu cảm xúc.

Bạn cũng ấn tượng với sự chỉn chu trong công tác tổ chức, từ khâu đón tiếp đến bố trí không gian chương trình. Quang mong chờ được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, qua đó cảm nhận những câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam. Theo bạn, những chương trình như thế này có ý nghĩa rất lớn đối với giới trẻ, bởi không chỉ mang nghệ thuật đến gần công chúng mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam.

Cùng là những người trẻ, đôi bạn thân Trần Đức San, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trần Đăng Quang, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ sớm để chờ đón chương trình.

Với Đăng Quang, điều đặc biệt ấn tượng là ý nghĩa của chương trình trong việc tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, kết nối các thế hệ nghệ sĩ và khán giả. Theo Quang, việc hàng chục nghìn người cùng hội tụ tại Mỹ Đình để thưởng thức một chương trình nghệ thuật mang chủ đề văn hóa dân tộc là hình ảnh rất ý nghĩa. Đây cũng là dịp để người trẻ hiểu hơn về cội nguồn, thêm trân trọng những giá trị truyền thống và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc Việt Nam.

Trong khi đó, Đức San kỳ vọng chương trình “Muôn sắc Việt Nam” sẽ mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chị Trương Sim ở phường Hoàng Mai. Ảnh: Trần Long

Ở góc nhìn của một người trẻ từng có cơ hội tham dự nhiều concert quốc gia, chị Trương Sim ở phường Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, mỗi lần được hòa mình vào những chương trình như thế này, bản thân vẫn nguyên cảm giác hồi hộp, háo hức như lần đầu. Từ lúc tìm kiếm, săn vé đến khi đi đổi vé và cầm tấm vé trên tay, tất cả đều mang lại niềm vui và sự mong chờ rất đặc biệt. Với concert “Muôn sắc Việt Nam”, cảm xúc ấy cũng không ngoại lệ.

Chị Sim chia sẻ, đã đếm từng giờ, từng phút để được đến sân vận động Mỹ Đình. Theo chị, nếu có mặt từ sớm ở khu vực bên ngoài sân vận động, mọi người sẽ cảm nhận rõ không khí đặc biệt ấy: đông đảo người dân trong trang phục cờ đỏ sao vàng, các trang phục truyền thống, gương mặt ai cũng rạng rỡ, háo hức. Có người dành dụm tiền để ra Hà Nội, có người chuẩn bị áo nhóm, đặt vé máy bay từ rất sớm. Điều họ mong đợi không chỉ là được tham dự một sự kiện nghệ thuật mà còn là cơ hội kết nối với truyền thống, cội nguồn bằng tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Chị Sim cũng chủ động đến sớm để cảm nhận trọn vẹn bầu không khí ấy. Các thủ tục check-in, hướng dẫn vào sân được ban tổ chức hỗ trợ nhanh chóng, thuận tiện. Dù đã hình dung về một chương trình hoành tráng, chị vẫn thực sự choáng ngợp khi bước vào bên trong sân vận động trước quy mô sân khấu và không khí sôi động của hàng nghìn khán giả.

Điều khiến chị ấn tượng là chương trình vẫn giữ được sự trang trọng của một sự kiện văn hóa có ý nghĩa, nhưng cách thể hiện lại rất hiện đại, trẻ trung và gần gũi. Khác với hình dung quen thuộc về những chương trình nghệ thuật chính luận, concert đã kết hợp âm nhạc, sân khấu, công nghệ trình diễn và hiệu ứng thị giác để truyền tải tình yêu quê hương, đất nước theo một cách mới mẻ, giàu cảm xúc. Chị cho rằng đây chính là cách để những giá trị văn hóa, tinh thần dân tộc đến gần hơn với người trẻ.

“Tôi thực sự yêu và tự hào khi được có mặt tại sân Mỹ Đình trong khoảnh khắc này. Nếu có cơ hội, mọi người hãy một lần đến và trực tiếp cảm nhận không khí đặc biệt ấy. Bởi có những cảm xúc mà chỉ khi đứng giữa hàng nghìn trái tim cùng chung nhịp đập, chúng ta mới có thể cảm nhận hết được”, chị Trương Sim chia sẻ.

Anh Đỗ Văn Nhân từ Ninh Bình đến Hà Nội để tham dự chương trình. Ảnh: Trần Long

Cũng hướng đến sự kết nối giữa các thế hệ, anh Đỗ Văn Nhân đã vượt quãng đường từ Ninh Bình đến Hà Nội để tham dự chương trình. Có mặt tại fanzone Cội Nguồn B, anh Nhân cho biết, sức hấp dẫn của concert còn đến từ sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, những giọng ca đã gắn bó với công chúng qua nhiều năm tháng cùng các nghệ sĩ trẻ được yêu mến hiện nay.

Anh Nhân chia sẻ: “Thật may mắn và hạnh phúc khi tối nay tôi có cơ hội trực tiếp tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt ‘Muôn sắc Việt Nam’ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ngay khi đặt chân đến đây, tôi đã choáng ngợp trước quy mô chương trình, sân khấu được đầu tư công phu, hệ thống ánh sáng rực rỡ và không khí náo nức của đông đảo khán giả.

Điều tôi đặc biệt mong chờ là được gặp gỡ, thưởng thức những giọng ca thuộc nhiều thế hệ. Từ những nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa đến các ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi… Mỗi nghệ sĩ có một màu sắc riêng, nhưng tôi tin rằng tất cả sẽ cùng góp phần tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, hướng đến tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Được hòa mình giữa đông đảo khán giả, cùng lắng nghe những giai điệu thân quen, tôi cảm nhận rõ hơn rằng văn hóa không chỉ hiện diện trong những trang sách hay các di sản được lưu giữ, mà còn sống động trong âm nhạc, nghệ thuật và trái tim mỗi người Việt Nam. Tôi mong chờ một đêm diễn thật đẹp, ý nghĩa, nơi âm nhạc có thể kết nối các thế hệ và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng”.

Du khách quốc tế mong đợi khám phá văn hóa Việt Nam

Không chỉ thu hút đông đảo khán giả trong nước, “Muôn sắc Việt Nam” còn nhận được sự quan tâm của du khách quốc tế. Sự hiện diện của những người bạn nước ngoài tại sân vận động Mỹ Đình góp thêm sắc màu cho không gian văn hóa đa dạng của chương trình.

Anh Nadi Sebaa, du khách đến từ Champis (Pháp), có mặt tại sân vận động Mỹ Đình tối 24-11. Ảnh: Thoan Thu

Anh Nadi Sebaa, du khách đến từ Champis (Pháp), có mặt tại sân vận động Mỹ Đình tối 24-11 với tâm trạng háo hức chờ đón concert “Muôn sắc Việt Nam”. Qua lời giới thiệu của bạn gái người Việt, anh biết đến quy mô và nội dung đặc sắc của chương trình, càng thêm mong đợi những màn trình diễn trên sân khấu.

Anh cho biết, ở Pháp cũng có những lễ hội văn hóa cộng đồng, nhưng hiếm có những chương trình nghệ thuật quy mô lớn và quy tụ nhiều loại hình biểu diễn như “Muôn sắc Việt Nam”. “Tôi rất hào hứng chờ đón buổi tối hôm nay. Tôi muốn để bản thân bất ngờ trước những gì diễn ra trên sân khấu, cảm nhận không khí của chương trình và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc”, anh chia sẻ.

Từ những khán giả lớn tuổi đến các bạn trẻ, từ người dân Thủ đô đến những người vượt quãng đường xa để có mặt tại Mỹ Đình, mỗi người đều mang theo một sự mong chờ riêng. Có người tìm thấy niềm vui trong không khí náo nhiệt của một đại nhạc hội, có người mong được gặp gỡ những nghệ sĩ yêu thích, cũng có người chờ đợi cơ hội khám phá chiều sâu văn hóa dân tộc.

Nhưng trên tất cả, điểm chung của những khán giả có mặt tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 24-11 chính là tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam. Những trái tim cùng hướng về sân khấu, cùng chờ đón những giai điệu tự hào đã tạo nên một không khí đặc biệt, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối con người, các thế hệ và những giá trị văn hóa dân tộc.