Muôn sắc Việt Nam - chương trình nghệ thuật đặc biệt giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Từ trải nghiệm nghệ thuật đến tình yêu văn hóa dân tộc

Có mặt tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, Nguyễn Hà Anh, sinh viên Đại học Phenikaalựa chọn mặc áo dài truyền thống và mang theo lá cờ đỏ sao vàng, sẵn sàng hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Giới trẻ háo hức đến với chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hà Anh chia sẻ: “Với sinh viên đại học, “Muôn sắc Việt Nam” có ý nghĩa giáo dục văn hóa rất thiết thực. Chúng em không chỉ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu mà còn có cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc thông qua hình thức sinh động, giàu cảm xúc”.

Theo Hà Anh, điều em ấn tượng là các giá trị văn hóa không được truyền tải khô cứng qua những kiến thức cần ghi nhớ mà được thể hiện bằng âm nhạc, hình ảnh, vũ đạo, sân khấu và sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật. Mỗi tiết mục như một câu chuyện, giúp người trẻ hiểu hơn về truyền thống, phong tục, vẻ đẹp con người và các vùng miền trên đất nước.

Các di sản văn hoá đặc sắc tại sân khấu đại nhạc hội Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Quang Thái

Cùng chung cảm nhận, Phan Mạnh Hà, sinh viên Trường Đại học Thăng Long cho rằng, bên cạnh quy mô hay chất lượng nghệ thuật, giá trị đáng quý của chương trình còn ở thông điệp văn hóa được truyền tải đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khi sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau thông qua internet, mạng xã hội và quá trình hội nhập quốc tế, việc hiểu biết, trân trọng và có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc càng trở nên quan trọng.

Mạnh Hà ấn tượng với cách những yếu tố văn hóa truyền thống được kết nối trong không gian nghệ thuật đương đại, vừa giữ được nét đặc trưng, vừa tạo cảm giác gần gũi với người trẻ. Điều đó cho thấy, văn hóa truyền thống không hề xa cách hay lỗi thời mà hoàn toàn có thể được làm mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo để tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Gần 50.000 khán giả hòa nhịp cùng Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Là học sinh lớp 11, Phạm Ngọc Minh, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) đến với “Muôn sắc Việt Nam” bằng tâm thế háo hức. Điều khiến em ấn tượng nhất là những phần giới thiệu về các loại hình âm nhạc tín ngưỡng, dân gian và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Ngọc Minh chia sẻ, trước đây em chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu sâu về những loại hình như hát Then, hát Xoan, Bài chòi hay âm nhạc Tây Nguyên. Qua chương trình, em nhận ra văn hóa Việt Nam rất phong phú, đa dạng; mỗi vùng miền lại có những hình thức nghệ thuật gắn với lịch sử, đời sống và tín ngưỡng riêng.

“Em thấy thú vị khi những giá trị văn hóa tưởng như xa lạ lại được kết nối trong một chương trình nghệ thuật hiện đại, khiến em dễ tiếp cận và hiểu hơn về nguồn cội của mình. Qua đó, em không chỉ tăng hiểu biết, mà còn cảm thấy tự hào hơn về sự đa dạng, giàu bản sắc của văn hóa Việt Nam”, Ngọc Minh bày tỏ.

Khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi người trẻ

Đánh giá về ý nghĩa giáo dục của chương trình, Tiến sĩ Văn hóa học Nguyễn Thị Thanh Hòa, Giám đốc chương trình Văn hóa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho rằng, “Muôn sắc Việt Nam” không đơn thuần là sự kiện biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn mà còn là hình thức giáo dục di sản giàu sức lan tỏa, đặc biệt có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.

Tiến sĩ Văn hóa học Nguyễn Thị Thanh Hòa, Giám đốc chương trình Văn hóa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: ND

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, thông qua ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật trình diễn đương đại, những giá trị di sản tưởng chừng xa xôi, đôi khi chỉ hiện diện trong sách vở hay bài giảng, đã được tái hiện sinh động, hấp dẫn và gần gũi với công chúng.

Từ ca trù, quan họ Bắc Ninh, đờn ca tài tử đến không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hay lễ hội Gióng..., chương trình mở ra không gian trải nghiệm đa sắc màu, giúp người trẻ nhận diện, cảm thụ và hiểu sâu hơn về chiều dày văn hóa dân tộc.

Một điểm đáng chú ý, theo chuyên gia, là chương trình không chỉ đưa di sản đến với giới trẻ mà còn tạo cơ hội để chính người trẻ trở thành chủ thể thực hành và sáng tạo di sản. Sự tham gia của sinh viên các trường đại học tại Hà Nội trong nhiều tiết mục nghệ thuật là minh chứng cho sự kết nối giữa tri thức trên giảng đường với thực tiễn văn hóa.

Học sinh, sinh viên Thủ đô ấn tượng với các loại hình âm nhạc tín ngưỡng dân gian và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam được tái hiện trên sân khấu hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng

Đặc biệt, với sinh viên các ngành văn hóa, nghệ thuật, đây là cơ hội quý báu để chuyển hóa kiến thức chuyên môn thành trải nghiệm nghề nghiệp, năng lực sáng tạo và ý thức trách nhiệm đối với di sản. Khi trực tiếp tham gia biểu diễn và kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thế hệ mình, các em không còn là người tiếp nhận thụ động mà trở thành những người kế thừa, làm mới và lan tỏa các giá trị truyền thống.

Từ thực tiễn giáo dục hiện nay, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa cho rằng, việc đưa di sản vào trường học cần vượt ra khỏi khuôn khổ những bài giảng lý thuyết, hướng tới các hình thức trải nghiệm đa dạng như diễn xướng dân gian, workshop thủ công mỹ nghệ, thực hành sáng tạo và hoạt động kết nối cộng đồng. Đây cũng là hướng tiếp cận quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa, biến nguồn lực di sản thành những sản phẩm sáng tạo có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh.

Muôn sắc Việt Nam khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi người trẻ. Ảnh: Quang Thái

“Giá trị sâu xa nhất mà “Muôn sắc Việt Nam” mang lại chính là khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi người trẻ. Bởi di sản chỉ thực sự có sức sống khi được thế hệ hôm nay thấu hiểu, trân trọng, thực hành và tiếp tục sáng tạo”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, mỗi sinh viên không chỉ là người thụ hưởng văn hóa mà còn có thể trở thành một đại sứ văn hóa, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trong dòng chảy hội nhập quốc tế.

Từ những cảm nhận của học sinh, sinh viên đến góc nhìn của nhà giáo dục, có thể thấy “Muôn sắc Việt Nam” đã mở ra một cách tiếp cận văn hóa gần gũi, giàu cảm xúc với thế hệ trẻ. Khi nghệ thuật trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với công chúng, những giá trị truyền thống không chỉ được tiếp nhận mà còn có cơ hội tiếp tục được nuôi dưỡng, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống đương đại.