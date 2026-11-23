Cầm trên tay tấm vé tham dự chương trình, nhiều học sinh, sinh viên Thủ đô bày tỏ sự háo hức, mong chờ, đồng thời chia sẻ tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa, con người Việt Nam.

Mong chờ bức tranh văn hóa đa sắc

Với nhiều học sinh, sinh viên, “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là dịp tiếp cận rõ hơn vẻ đẹp, chiều sâu và sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Em Nguyễn Vân Khánh, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ cảm xúc háo hức xen lẫn tự hào khi sở hữu tấm vé "Muôn sắc Việt Nam". Điều em mong chờ nhất tại chương trình là thưởng thức những tiết mục nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng công phu, khiến khán giả cảm nhận rõ nét các giá trị truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Em Nguyễn Vân Khánh (hàng trên, bên phải), sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NT

Cùng chung tâm trạng mong chờ, Phạm Ngọc Minh, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên em tham dự một chương trình nghệ thuật có quy mô lớn và chủ đề tập trung vào văn hóa như “Muôn sắc Việt Nam”. Em kỳ vọng vào những tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với hơi thở đương đại, từ đó giúp em, cũng như khán giả cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp phong phú của văn hóa dân tộc.

Đối với Trần Bảo Ngọc, sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, điểm gây ấn tượng của chương trình chính là tinh thần tôn vinh sự đa dạng trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Theo Bảo Ngọc, Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc đều có những nét đặc trưng về phong tục, trang phục, âm nhạc và nghệ thuật. Việc đưa những giá trị ấy cùng hiện diện trên một sân khấu sẽ tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, giàu màu sắc.

Bảo Ngọc đặc biệt thích thú khi chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, với phong cách biểu diễn đa dạng. Sự kết hợp này vừa tạo sức hấp dẫn cho chương trình, vừa mở ra cơ hội để văn hóa truyền thống tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, nhất là giới trẻ.

Em Trần Bảo Ngọc, sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Ảnh: NT

Không chỉ quan tâm đến các tiết mục biểu diễn, Nguyễn Thùy Trang, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ động tìm hiểu về chương trình trước khi tham dự. Trang cho rằng, những sự kiện như “Muôn sắc Việt Nam” giúp lịch sử và văn hóa đến gần người trẻ bằng hình thức sinh động, dễ tiếp nhận hơn so với việc chỉ tìm hiểu qua sách vở.

“Âm nhạc, sân khấu, hình ảnh và những câu chuyện được kết hợp với nhau có thể khiến các giá trị truyền thống trở nên gần gũi, đáng nhớ, đồng thời khơi gợi sự tò mò để người trẻ chủ động tìm hiểu sâu hơn”, Thuỳ Trang cho biết.

Có thể thấy sức hấp dẫn lớn nhất của “Muôn sắc Việt Nam” nằm ở khả năng khơi gợi sự quan tâm của khán giả thuộc nhiều lứa tuổi, nhất là người trẻ đối với văn hóa dân tộc. Với học sinh, sinh viên, được trực tiếp trải nghiệm một không gian nghệ thuật tôn vinh bản sắc Việt Nam cũng là cách để tình yêu quê hương, đất nước được bồi đắp qua những cảm xúc gần gũi, thân thương.

Thêm yêu và ý thức gìn giữ bản sắc Việt

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, người trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, cùng mở rộng hiểu biết, việc nhận diện, trân trọng và gìn giữ bản sắc dân tộc cũng trở thành yêu cầu quan trọng.

Em Đỗ Thị Hà Phương, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, muốn hội nhập một cách tự tin, trước hết mỗi người cần hiểu mình là ai, dân tộc mình có những giá trị gì và đâu là những nét riêng làm nên bản sắc Việt Nam. Những chương trình nghệ thuật như “Muôn sắc Việt Nam” góp phần đưa văn hóa đến gần giới trẻ không chỉ qua sách vở hay bài học lịch sử, mà còn bằng âm nhạc, nghệ thuật và những trải nghiệm cảm xúc.

Em Đỗ Thị Hà Phương, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NT

Theo Hà Phương, điều quan trọng là tìm được phương thức truyền tải phù hợp với mối quan tâm và thói quen tiếp nhận thông tin của người trẻ hiện nay. Văn hóa truyền thống có thể được giới thiệu thông qua âm nhạc, thời trang, điện ảnh, các hoạt động trải nghiệm và đặc biệt là những nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, hiện đại hóa cách truyền tải không đồng nghĩa với việc làm mất đi những giá trị nguyên bản. Ngược lại, cần tìm ra cách thể hiện mới để những giá trị ấy tiếp tục được đón nhận và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Khi văn hóa truyền thống được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, người trẻ sẽ không còn cảm thấy đó là điều xa vời hay chỉ thuộc về quá khứ.

Cùng nhìn nhận về trách nhiệm của thế hệ mình, sinh viên Nguyễn Vân Khánh cho rằng, gìn giữ văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao mà có thể xuất phát từ chính lối sống và hành động thường ngày. Đó là chủ động tìm hiểu lịch sử, trân trọng tiếng Việt, giữ gìn những phong tục tốt đẹp, tham gia các hoạt động văn hóa và giới thiệu nét đẹp quê hương đến mọi người.

Đặc biệt, trong quá trình giao lưu với bạn bè quốc tế, Vân Khánh mong muốn giới thiệu về Việt Nam không chỉ qua danh lam, thắng cảnh mà còn từ con người, truyền thống, lối sống và những giá trị văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khi được hỏi về nét đẹp văn hóa nào của Việt Nam khiến em tự hào nhất khi giới thiệu với bạn bè quốc tế, Vân Khánh lựa chọn tinh thần đoàn kết và tình cảm gắn bó của người Việt Nam. Theo em, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, chính tinh thần yêu thương, đùm bọc và sẵn sàng sẻ chia đã giúp dân tộc vượt qua nhiều khó khăn. Truyền thống ấy không chỉ được ghi dấu trong lịch sử mà vẫn hiện diện trong cuộc sống hôm nay, từ tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm đến sự chung tay của cộng đồng khi đất nước gặp khó khăn.

"Muôn sắc Việt Nam" góp phần lan toả tình yêu văn hoá Việt Nam tới các bạn trẻ. Ảnh: NT

Với Nguyễn Thùy Trang, thưởng thức các chương trình nghệ thuật về văn hóa dân tộc, bên cạnh là một hình thức giải trí thì còn thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tình yêu văn hóa dân tộc không nhất thiết phải được thể hiện bằng những hành động lớn lao, mà có thể bắt đầu bằng hành động nhỏ bé, ý nghĩa. Chính bởi vậy, những chương trình nghệ thuật như “Muôn sắc Việt Nam” đã góp thêm một không gian để thế hệ hôm nay cảm nhận, kết nối với cội nguồn, từ đó hình thành ý thức gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc trong đời sống hiện đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam" có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, xấp xỉ 50.000 khán giả, gồm phần khai từ “Đất nước muôn đời” cùng 3 chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, chương trình tạo điểm nhấn bằng những màn kết hợp giữa các giọng ca gắn bó với nhiều thế hệ khán giả và nghệ sĩ đương đại. Qua ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật biểu diễn, “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khắc họa sự đa dạng trong bản sắc dân tộc và tinh thần Việt Nam trong thời đại mới.