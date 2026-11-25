Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức và nhân dân.

Bức tranh di sản rực rỡ trên sân khấu "Muôn sắc Việt Nam" Ảnh: Phạm Hùng

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng. Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự cống hiến của những người đã góp phần làm nên chương trình. Đồng chí nhấn mạnh mong muốn Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, để tình yêu văn hóa được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình, lan tỏa đến mỗi cộng đồng và đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ: Cách đây 80 năm, trong những thử thách của buổi đầu đất nước giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Lời căn dặn đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ là những giá trị được các thế hệ cha ông trao truyền mà còn được mỗi người tạo nên bằng chính cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Một tiết mục tại chương trình Ảnh: Phạm Hùng

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản mà còn khẳng định Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thành phố sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại, khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Với kết cấu gồm phần khai từ và ba chương nghệ thuật: “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, chương trình quy tụ nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ, cùng sự hiện diện của những giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Chương trình mở màn với phần khai từ “Đất nước muôn đời”. Sân khấu nghệ thuật của “Muôn sắc Việt Nam” bừng sáng, mở ra không gian nghệ thuật hào hùng, tái hiện cội nguồn dân tộc. Hai phần biểu diễn “Huyền sử Long Tiên” (âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng) và liên khúc “Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh” (sáng tác Lê Quang - Đoàn Minh Quân) đã mang đến không khí sôi động, hào hùng, tạo điểm nhấn ấn tượng ngay từ những phút đầu chương trình.

Với hình ảnh trống đồng, chim lạc, phần khai từ đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, khơi dậy niềm tự hào chung nguồn cội, tình đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Những giai điệu mang âm hưởng hào sảng, kết hợp cùng sự thể hiện của các nghệ sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Nhóm Thanh Âm Xanh, Đoàn trống hội Công an Nhân dân, Đoàn múa HT, Khối chiến sĩ Bộ Quốc phòng và Khối sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, tạo nên màn khai từ quy mô, giàu cảm xúc.

Hàng vạn khán giả cùng hòa mình vào những giai điệu hào hùng, tạo nên không khí sôi động, rực rỡ của ngày hội âm nhạc.