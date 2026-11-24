Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp". Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức và nhân dân.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự của Thủ đô khi được Trung ương giao chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa này.

Sân khấu chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: H.Nam

80 năm trước, trong thử thách của buổi đầu đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị: Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi. Văn hóa là điều cha ông trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Ảnh: Viết Thành

“Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh. "Văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành việc làm tốt, ứng xử đẹp, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình.

Chương trình khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập. Ảnh: TTXVN

Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình gồm ba chương nghệ thuật: “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại, khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Hàng vạn khán giả cùng hòa mình vào những giai điệu hào hùng, tạo nên không khí sôi động, rực rỡ của ngày hội âm nhạc.