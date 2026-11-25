Một tiết mục nghệ thuật trong Chương I “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, khắc họa vai trò của văn hóa trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Ảnh: Thanh Trang

Tối 24/11, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành không gian hội tụ sắc màu văn hóa với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và hàng vạn khán giả. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chương trình đã đưa công chúng đến với hành trình khám phá cội nguồn, chiều sâu lịch sử, sự phong phú của di sản và sức sáng tạo của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội chủ trì; với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà...

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, các sắc màu văn hóa của mọi miền Tổ quốc đã về đây hội tụ trong chương trình "Muôn sắc Việt Nam - Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

80 năm trước, trong thử thách của buổi đầu đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị. Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi. Văn hóa là điều cha ông ta trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản mà còn khẳng định: nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một màu sắc, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Đông đảo khán giả đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: Thanh Trang

Với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi mọi người dân được sáng tạo và thụ hưởng Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Đêm nghệ thuật được kết cấu gồm: Phần khai từ "Đất nước muôn đời", ba chương nghệ thuật và phần kết "Việt Nam bừng sáng năm châu".

Phần khai từ “Đất nước muôn đời” mở đầu hành trình nghệ thuật, đưa khán giả trở về cội nguồn dân tộc qua huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển.

Tiết mục “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” lan tỏa vẻ đẹp văn hóa 54 dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa. Ảnh: Thanh Trang

Từ mạch nguồn ấy, chương trình tiếp nối qua ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và khép lại với phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”, khắc họa hành trình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và khát vọng vươn mình của đất nước.

Chương I là câu chuyện về sức mạnh văn hóa được kể qua lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày thống nhất.

Tâm điểm của chương II là tiết mục "Bức tranh di sản", hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Hành trình qua châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và Nam Bộ đưa khán giả đến với sự phong phú của các làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng và không gian thực hành văn hóa.

Chương III "Bản sắc vươn xa" mở ra một hành trình mới, đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào đời sống nghệ thuật đương đại, để những giá trị lâu đời tiếp tục được làm mới và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.

“Muôn sắc Việt Nam” quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từ NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh đến Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi… cùng nhiều nghệ sĩ trẻ và các gương mặt thiếu nhi.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ qua những tiết mục như “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui”, “Made in Việt Nam”, “Tiếng ru cội nguồn”… Sự giao thoa giữa chất liệu dân gian và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đã góp phần làm nổi bật tinh thần tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình khép lại chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” trong niềm hân hoan và tự hào dân tộc của khoảng 50.000 khán giả. Ảnh: Thanh Trang

Khép lại phần trình diễn của các nghệ sĩ là ca khúc “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” của DTAP, với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, khối diễn viên múa chuyên nghiệp và khối sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình hòa cùng giai điệu hào hùng của ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã khép lại chương trình trong không khí hân hoan, xúc động.

Bằng sự kết hợp giữa những giá trị văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ khắc họa bức tranh đa sắc về đất nước, con người Việt Nam mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa. Đó cũng là dấu ấn ý nghĩa trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam./.