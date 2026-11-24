“Muôn sắc Việt Nam” - Hội tụ tinh hoa, thăng hoa cảm xúc
Từ những giá trị truyền thống được gìn giữ qua hàng nghìn năm lịch sử đến nhịp sống hiện đại đầy khát vọng, văn hóa Việt Nam luôn là mạch nguồn gắn kết cộng đồng, hun đúc bản sắc và sức mạnh dân tộc. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, nơi những sắc màu văn hóa dân tộc hòa quyện cùng âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại.
Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, những màn đồng diễn quy mô lớn cùng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 17 phút, chương trình hứa hẹn mang đến một đêm hội bùng nổ cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Kênh H1 và các nền tảng mạng xã hội của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội vào lúc 20h ngày 24/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-muon-sac-viet-nam-van-hoa-soi-duong-non-song-hoa-nhip-246261124180851478.htm