Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, những màn đồng diễn quy mô lớn cùng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 17 phút, chương trình hứa hẹn mang đến một đêm hội bùng nổ cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Kênh H1 và các nền tảng mạng xã hội của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội vào lúc 20h ngày 24/11.