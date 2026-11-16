“Muôn sắc Việt Nam” - Hội tụ bản sắc, lan tỏa sức mạnh văn hóa dân tộc
Văn hóa là kết tinh những giá trị trường tồn của dân tộc, đồng thời là sức mạnh nội sinh và nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và phục vụ miễn phí 50.000 khán giả. Tại cuộc họp báo do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức chiều 16/11, Ban tổ chức đã thông tin về quy mô, nội dung và định hướng nghệ thuật của chương trình, nhấn mạnh sự kết nối giữa các giá trị di sản với tinh thần sáng tạo đương đại, khẳng định sức sống và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/muon-sac-viet-nam-hoi-tu-ban-sac-lan-toa-suc-manh-van-hoa-dan-toc-246261116182303216.htm