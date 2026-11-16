“Muôn sắc Việt Nam” - Hội tụ bản sắc, lan tỏa sức mạnh văn hóa dân tộc

Một di sản chỉ thực sự phát huy giá trị khi không chỉ được gìn giữ mà còn hiện diện trong đời sống đương đại, khơi nguồn cho những sáng tạo mới và tạo ra giá trị cho xã hội. Với Hà Nội, chiều sâu nghìn năm văn hiến không chỉ làm nên bản sắc riêng của Thủ đô, mà còn là nguồn lực đặc biệt để phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng sức hấp dẫn và lan tỏa giá trị Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.