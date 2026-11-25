Trong không khí sôi nổi của Ngày Văn hóa Việt Nam, Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, nhất là các bạn trẻ. Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp, các bạn trẻ cùng bạn bè, người thân hòa mình vào không khí lễ hội và cảm nhận tình yêu đối với văn hóa dân tộc.