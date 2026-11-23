Vào 20h ngày 24/11/2026, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của các thế hệ nghệ sỹ và công chúng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp.”

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Với quy mô lớn, chương trình có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sỹ, diễn viên, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, trong đó dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng./.