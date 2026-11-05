“Muôn sắc Việt Nam” - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

​(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về việc tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước đi cụ thể hóa các quyết định của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Nghị quyết số 77-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.