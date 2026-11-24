Chủ động phương án, sẵn sàng xử trí tình huống

Từ đầu giờ chiều 24-11, khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã đón những khán giả đến sớm chờ tham dự chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”. Cùng với công tác chuẩn bị sân khấu, các lực lượng phục vụ sự kiện được bố trí tại nhiều vị trí, hướng dẫn khán giả, hỗ trợ di chuyển và sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh.

Đối với một chương trình nghệ thuật tập trung đông người, công tác y tế được đặt ra với yêu cầu chủ động, nhanh chóng và phối hợp chặt chẽ. Các tình huống như ngất, choáng, tụt huyết áp, khó thở, chấn thương do té ngã, va chạm, chen lấn, cùng những vấn đề sức khỏe phát sinh trong quá trình chờ đợi, tham dự chương trình đều cần được tính đến.

Nhân viên y tế túc trực, sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh. Ảnh: Mai Khôi

ThS.BS Phương Văn Sơn, Trưởng kíp Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết công tác chuẩn bị y tế được triển khai từ sớm với kế hoạch cụ thể. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên cấp cứu có chuyên môn và kinh nghiệm được bố trí tại các vị trí trọng điểm, bảo đảm thường trực trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Các phương tiện cấp cứu thiết yếu như máy sốc điện tự động, bình ôxy, dụng cụ hỗ trợ đường thở, máy theo dõi điện tim, huyết áp, SpO2, túi thuốc cấp cứu, cáng vận chuyển và xe cấp cứu được chuẩn bị đầy đủ.

Bên cạnh các điểm sơ cứu cố định, lực lượng y tế còn bố trí tổ cơ động để nhanh chóng tiếp cận người gặp sự cố. “Mục tiêu quan trọng nhất là phát hiện sớm, xử trí nhanh và bảo đảm an toàn tối đa cho khán giả”, ThS.BS Phương Văn Sơn nhấn mạnh.

Theo ông, với những trường hợp nguy kịch như ngừng tuần hoàn, đau ngực nghi nhồi máu cơ tim hoặc suy hô hấp cấp, thời gian tiếp cận và xử trí ban đầu có ý nghĩa quyết định. Khi nhận thông tin từ Ban Tổ chức, lực lượng an ninh hoặc khán giả, tổ y tế gần nhất sẽ nhanh chóng tiếp cận, đánh giá tình trạng người bệnh, thực hiện cấp cứu ban đầu và vận chuyển đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Công tác cấp cứu cũng đòi hỏi sự phối hợp giữa lực lượng y tế, Ban Tổ chức, an ninh và điều phối giao thông. Việc phân luồng đám đông, tạo hành lang ưu tiên cho xe cấp cứu, giữ thông thoáng khu vực xử trí là những yêu cầu cần được thực hiện đồng bộ, bảo đảm người bệnh có thể tiếp cận hỗ trợ kịp thời.

Có mặt tại sân vận động từ 14h, chị Thái Thị Mai Hương (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ: “Khi đến đây, tôi thấy công tác tổ chức rất ổn. Lực lượng an ninh hỗ trợ người dân, hướng dẫn đường đi nhiệt tình. Tại các cửa đều có lực lượng y tế túc trực, xe và nhân viên y tế cũng được bố trí sẵn nên tôi cảm thấy khá yên tâm”.

Sắc xanh tình nguyện góp sức cho ngày hội

Một trong những lực lượng đông đảo tham gia hỗ trợ chương trình là đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, khoảng 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia biểu diễn, hỗ trợ Ban Tổ chức, hướng dẫn và đón tiếp đại biểu, tương tác với khán giả, hỗ trợ công tác y tế và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đoàn viên, thanh niên góp sức tạo nên không khí sôi động của ngày hội. Ảnh: Mai Khôi

Trong sắc áo xanh tình nguyện, các bạn trẻ đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ diễn viên quần chúng trong chương trình đến hỗ trợ lễ tân, hướng dẫn khán giả và xử lý những tình huống phát sinh trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thùy Dương, sinh viên Trường Đại học Phenikaa, cho biết trước khi tham gia chương trình, sinh viên đã được tập huấn tại trường và tham gia tổng duyệt để nắm rõ nhiệm vụ, rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị cho quá trình hỗ trợ.

“Chúng em, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và sẵn sàng hỗ trợ đại biểu, khán giả đến tham dự chương trình. Chúng em sẽ hướng dẫn khán giả đến đúng vị trí, hỗ trợ những trường hợp cần trợ giúp, trong đó có các tình huống liên quan đến sức khỏe”, Dương chia sẻ.

Đặc biệt, với người cao tuổi và trẻ em trong điều kiện đông người, các tình nguyện viên được xác định cần ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn đến khu vực phù hợp, hạn chế phải đứng lâu hoặc chen lấn, tránh những tình huống ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn.

Không chỉ góp sức ở các khâu đón tiếp, hướng dẫn, tuổi trẻ Thủ đô còn tạo nên điểm nhấn với màn đồng diễn, xếp hình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên vừa góp phần tạo không khí sôi động cho ngày hội, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong các hoạt động cộng đồng.

Tại Mỹ Đình, khi khán giả hướng về sân khấu, những lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn vẫn âm thầm ở các vị trí được phân công. Từ nhân viên y tế, lực lượng an ninh đến đoàn viên, thanh niên tình nguyện, mỗi người một nhiệm vụ, cùng hướng đến mục tiêu để người dân có thể thưởng thức chương trình nghệ thuật trong điều kiện thuận lợi, an toàn. Đó cũng là một phần không thể thiếu để ngày hội văn hóa thực sự trở thành ngày hội của nhân dân.