Những bức tranh dân gian Đông Hồ đang trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn nhỏ tại không gian trải nghiệm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam ở Thanh Hóa. Không chỉ được tìm hiểu về một dòng tranh truyền thống, các em còn tự tay lựa chọn màu sắc, hoàn thiện tác phẩm của mình, qua đó có thêm những trải nghiệm thú vị về văn hóa dân tộc.