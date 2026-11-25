Tối 24/11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" diễn ra trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, chiến sĩ, sinh viên cùng các lực lượng biểu diễn.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Không đơn thuần là một đêm biểu diễn nghệ thuật, "Muôn sắc Việt Nam" còn là hành trình tái hiện chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú trong bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

Được kết cấu thành ba chương, chương trình dẫn dắt khán giả đi từ huyền sử nguồn cội, qua những dấu mốc lịch sử và không gian di sản, đến diện mạo văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại. Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn truyền thống và các hình thức sáng tạo mới đã tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, giàu cảm xúc.

Từ huyền sử nguồn cội đến lời khẳng định vai trò của văn hóa

Mở màn chương trình là tiết mục khai từ "Đất nước muôn đời", gồm hai phần "Huyền sử Long Tiên" và liên khúc "Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh", với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy...

Chương trình "Muôn sắc Việt Nam" quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và dự kiến thu hút 50.000 khán giả.

Các bài hát "Tiếng vọng ngàn năm", ca khúc "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời" cùng những thước phim nghệ thuật tư liệu, chương trình tái hiện tư tưởng xuyên suốt về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, với thông điệp "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Đáng chú ý, mạch nội dung tiếp tục được nối dài qua những ca khúc giàu ý nghĩa như: "Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh", "Người Hà Nội", "Đường lên phía trước", "Hạt gạo làng ta", "Hát cho dân tôi nghe", "Đất nước trọn niềm vui" và "Giai điệu tự hào".

Chương trình có sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Tấn Minh đến Quốc Thiên, Hương Tràm, Đông Hùng, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc... góp phần tạo nên sự tiếp nối giữa những giá trị nghệ thuật truyền thống và sức sống của âm nhạc đương đại.

Muôn sắc di sản – Bức tranh văn hóa đầy màu sắc

Nổi bật Chương I tập trung khắc họa chiều sâu lịch sử và tư tưởng văn hóa dân tộc, Chương II mang tên "Muôn sắc di sản" mở ra không gian nghệ thuật giàu màu sắc, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.

Chương I của chương trình được mở đầu bằng các tiết mục "Thương ca tiếng Việt" và "Thư pháp", trước khi chuyển sang "Bức tranh di sản" với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và người dân đến từ nhiều địa phương.

Không gian văn hóa tiếp tục được mở rộng qua tiết mục "Ngọn lửa cao nguyên", mang âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên; "Bài ca đất phương Nam" và "Việt Nam tinh hoa".

Điều thú vị sự kết hợp giữa dàn nhạc dân tộc, các khối diễn viên múa, nghệ sĩ, nghệ nhân và đại diện các dân tộc đã tái hiện sinh động sự đa dạng trong đời sống văn hóa cộng đồng. Qua đó, chương trình không chỉ giới thiệu những giá trị di sản đặc sắc mà còn nhấn mạnh sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.

Bản sắc vươn xa – Khát vọng lan tỏa văn hóa Việt Nam

Khép lại hành trình nghệ thuật là Chương III với chủ đề "Bản sắc vươn xa", tập trung thể hiện sự kế thừa, tiếp biến và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện đại.

Các tiết mục "Tiếng ru cội nguồn", "Made in Vietnam", liên khúc "Lý cò style - Rock hạt gạo", "Máu đỏ da vàng" và "Nhà tôi có treo một lá cờ" mang đến màu sắc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như: NSND Tự Long, NSND Thanh Hoa, Cheng, OSAD, Đông Hùng, Phương Mỹ Chi, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Đức Phúc...

Đáng chú ý, tiết mục "Nhà tôi có treo một lá cờ" do Noo Phước Thịnh biểu diễn trở thành một trong những điểm nhấn của đêm diễn khi được kết hợp với màn pháo hoa tầm cao kéo dài 30 giây ở phần cuối, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng và đẩy cảm xúc khán giả lên cao.

Ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ là phần khép lại của chương trình. Ngay sau đó, khán giả tiếp tục thưởng thức màn pháo hoa lập trình kết hợp hòa tấu âm nhạc dân gian đương đại.

Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại SVĐ Mỹ Đình tối 24/11.

Với quy mô dàn dựng lớn, sự tham gia của đông đảo lực lượng biểu diễn cùng cách kết nối các chất liệu nghệ thuật truyền thống và hiện đại, "Muôn sắc Việt Nam" đã tạo nên một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, từ huyền sử dựng nước đến những biểu hiện sinh động của văn hóa trong đời sống hôm nay.

Thông qua chương trình, những giá trị văn hóa được nhìn nhận không chỉ như di sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực nội sinh, nền tảng tinh thần và động lực cho sự phát triển đất nước. Từ đó, thông điệp tôn vinh bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa được lan tỏa mạnh mẽ.