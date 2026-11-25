Muôn sắc màu văn hóa cùng làm nên bản lĩnh và cốt cách Việt Nam
“Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” không chỉ là sự hội tụ của những sắc màu nghệ thuật, mà còn là dịp để mỗi người thêm cảm nhận sâu sắc giá trị của văn hóa trong đời sống dân tộc. Bởi đằng sau mỗi di sản, mỗi làn điệu, mỗi sắc màu vùng miền là chiều sâu lịch sử, tâm hồn và cốt cách Việt Nam được các thế hệ gìn giữ, trao truyền.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/muon-sac-mau-van-hoa-cung-lam-nen-ban-linh-va-cot-cach-viet-nam-246261125220240345.htm