Trước hết, chúng ta phải có R&D thực chất. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để các quỹ đầu tư đánh giá và quyết định rót vốn vào các dự án khoa học, công nghệ. R&D mạnh sẽ tạo ra sản phẩm khoa học, công nghệ và tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, nghiên cứu thành công mới chỉ là bước đầu. Chúng ta còn phải giải quyết bài toán đưa sản phẩm ra thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn và nắm được khung pháp lý quốc tế để có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam không thiếu nguồn lực. Nhà nước có quyết tâm, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, viện trường và các nhà khoa học có năng lực nghiên cứu, trong khi nhiều đối tác quốc tế cũng sẵn sàng hợp tác. Nhưng chúng ta vẫn thiếu một cơ chế tích hợp các nguồn lực này, chuyển hóa chúng thành năng lực thực tế. Nguồn lực là những gì chúng ta đang có, còn năng lực mới là thứ giúp tạo ra sản phẩm và giá trị kinh tế.

Điểm nghẽn trước hết nằm ở thể chế và cơ chế tài chính. Cơ chế tài chính công cho R&D chưa thực sự phù hợp; việc định giá tài sản trí tuệ, chia sẻ rủi ro trong đầu tư khoa học, công nghệ còn khó khăn. Cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ cũng chưa đủ linh hoạt để thu hút và trọng dụng nhân tài. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia còn phân tán, chưa hình thành được những nhóm nghiên cứu mạnh; các đề tài, dự án thiếu sự phối hợp, liên kết giữa viện trường và doanh nghiệp còn yếu. Không ít kết quả nghiên cứu có tiềm năng nhưng vẫn gặp khó khi chuyển vào sản xuất và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư.

Để tháo gỡ những hạn chế này, cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình “5 nhà”, gồm Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường, nhà khoa học và nhà phát triển hạ tầng đổi mới sáng tạo. Trong đó, cần đề cao vai trò của nhà khoa học bởi họ là những người trực tiếp nghiên cứu, tạo ra sản phẩm. Nhà phát triển hạ tầng là một chủ thể cần được quan tâm hơn, có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để các bên phối hợp, vận hành thống nhất.

Hệ sinh thái này cần được tổ chức theo mô hình liên kết các yếu tố nhân lực, hạ tầng R&D, sản phẩm và tài sản trí tuệ, cùng với hợp tác quốc tế, thể chế và đầu tư. Hướng tới xây dựng mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ, có khả năng kết nối đào tạo, nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ và doanh nghiệp.

Đặc biệt, hợp tác quốc tế phải đi vào thực chất. Hiện nay, không thể chỉ chờ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm đến, mà cần chủ động kết nối với các phòng thí nghiệm, trường đại học và doanh nghiệp quốc tế; thậm chí khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để tiếp cận tri thức, công nghệ và chuyên gia, sau đó chuyển giao về trong nước.

Công nghệ không phải đích đến cuối cùng mà chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị không nằm ở từng công nghệ riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối chúng thành hệ sản phẩm, tạo tài sản trí tuệ, phát triển doanh nghiệp và hình thành ngành công nghiệp mới. Cần nói nhiều hơn về phát triển công nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở phát triển công nghệ.