Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm quen thuộc nên được cân nhắc đưa vào thực đơn hằng ngày để hỗ trợ ổn định đường huyết.

Rau xanh

Rau xanh là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, đồng thời chứa ít carbohydrate hấp thu được so với nhiều nhóm thực phẩm khác. Việc ăn rau trước hoặc trong bữa chính có thể giúp làm chậm tốc độ hấp thu glucose, hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Một số nghiên cứu về thứ tự ăn thực phẩm cho thấy, bắt đầu bữa ăn bằng rau xanh trước khi ăn các món giàu tinh bột có thể giúp cải thiện mức tăng glucose sau ăn ở người mắc đái tháo đường tuýp 2.

Tại Việt Nam, người bệnh có thể lựa chọn những loại rau quen thuộc như rau muống, rau ngót, rau cải, súp lơ. Nên ưu tiên cách chế biến luộc, hấp hoặc xào ít dầu để giữ giá trị dinh dưỡng. Rau cần được rửa sạch trước khi chế biến, tránh nấu quá nhừ làm giảm chất lượng cảm quan và một phần dưỡng chất.

Rau xanh cung cấp chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa và chứa ít carbohydrate hấp thu được

Các loại đậu

Đậu nành, đậu ngự, đậu tây và đậu gà là những thực phẩm giàu chất xơ, protein thực vật cùng nhiều khoáng chất có lợi. Đặc biệt, chất xơ hòa tan trong các loại đậu có khả năng tạo thành dạng gel trong đường tiêu hóa, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate.

Nhờ hàm lượng protein và chất xơ tương đối cao, các loại đậu còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ. Đậu gà cũng là lựa chọn đáng chú ý nhờ chứa tinh bột tiêu hóa chậm hơn so với nhiều nguồn tinh bột tinh chế.

Người bệnh nên ưu tiên đậu nguyên hạt, ít chế biến, hạn chế các sản phẩm đóng hộp chứa nhiều muối hoặc món đậu được thêm đường. Có thể dùng đậu để nấu súp, chế biến món hầm hoặc thay thế một phần cơm trắng và các nguồn tinh bột tinh chế trong bữa ăn.

Ngũ cốc nguyên hạt

Khác với ngũ cốc tinh chế đã loại bỏ phần lớn lớp cám và mầm, ngũ cốc nguyên hạt giữ lại cả ba thành phần gồm cám, mầm và nội nhũ. Nhờ đó, nhóm thực phẩm này cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất như sắt, magiê, mangan, phốt pho.

Chất xơ trong ngũ cốc nguyên hạt giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột, hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn. Việc thường xuyên lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt thay cho ngũ cốc tinh chế cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2 thấp hơn.

Một số lựa chọn phù hợp gồm gạo lứt, gạo đỏ, yến mạch, bánh mì nguyên cám và các loại ngũ cốc còn nguyên vỏ. Người bệnh có thể thay thế một phần cơm trắng bằng gạo lứt hoặc kết hợp nhiều loại ngũ cốc trong thực đơn. Tuy nhiên, cần lưu ý ngũ cốc nguyên hạt vẫn chứa carbohydrate nên khẩu phần ăn cần được kiểm soát phù hợp.

Trái cây giàu chất xơ

Trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đồng thời là nguồn bổ sung chất xơ tự nhiên. Người mắc đái tháo đường nên ưu tiên những loại quả giàu chất xơ, có lượng carbohydrate phù hợp như ổi, táo, cam và các loại quả mọng.

Trong đó, táo chứa pectin - một dạng chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường. Ổi cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ hàm lượng chất xơ tương đối cao.

Một lưu ý quan trọng là nên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép. Quá trình ép thường làm mất đi phần lớn chất xơ, khiến đường trong trái cây được hấp thu nhanh hơn. Khi ăn, người bệnh nên ưu tiên trái cây tươi, có thể giữ lại phần vỏ nếu ăn được và đã rửa sạch. Đồng thời, cần kiểm soát khẩu phần, tránh ăn quá nhiều trong một lần dù đó là trái cây có chỉ số đường huyết thấp.

Người mắc đái tháo đường nên ưu tiên những loại quả giàu chất xơ, có lượng carbohydrate phù hợp

Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt lanh và một số loại hạt khác cung cấp chất xơ, protein cùng chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tim mạch. Sự kết hợp của các dưỡng chất này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện cảm giác no.

Bên cạnh đó, việc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn lành mạnh, chẳng hạn chế độ ăn Địa Trung Hải, có thể góp phần cải thiện độ nhạy insulin và các chỉ số mỡ máu. Hàm lượng chất béo tốt cũng giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng - yếu tố quan trọng đối với người mắc đái tháo đường tuýp 2.

Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng, nên chọn các loại hạt tự nhiên, không tẩm đường hoặc muối, sử dụng với khẩu phần vừa phải do chúng có mật độ năng lượng cao. Người bệnh có thể dùng một lượng nhỏ hạt làm món ăn nhẹ hoặc kết hợp cùng sữa chua không đường, yến mạch.